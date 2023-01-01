WebCatalog

DIVERA 24/7

DIVERA 24/7

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Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: divera247.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DIVERA 24/7» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У дії з достатньою кількістю персоналу: оповіщення + зворотній зв’язок через додаток, SMS, дзвінок і пейджер від eMessage і UNITRONIC. Планування та відображення оперативної готовності, попередження нестачі кадрів.

Вебсайт: divera247.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DIVERA 24/7». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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