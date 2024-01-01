Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Disclo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Технологічне, орієнтоване на людину житло ADA. Стандартизуйте та автоматизуйте рішення щодо розміщення робочого місця. Покращуйте відповідність ADA та підвищуйте задоволеність працівників за допомогою Disclo. Disclo — це перше програмне забезпечення для роботодавців, яке збирає, перевіряє та керує інформацією про стан здоров’я та запитами на розміщення працівників (звичайно, сумісно з HIPAA та SOC2).

Вебсайт: disclo.com

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