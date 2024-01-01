Альтернативи - Diligent Director

Loomio

loomio.org

Втомилися від нескінченних ланцюжків електронних листів і тривалих зустрічей, які, здається, ніколи не приводять до групового рішення чи результату? Вам потрібна Loomio: платформа для співпраці, яка змінює те, як групи приймають рішення, обговорюють ідеї та співпрацюють онлайн. Loomio — це безпечне ...