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Альтернативи - DigitalMaas

Google My Business

Google My Business

business.google.com

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IONOS

IONOS

ionos.com

Доступ до всього світу IONOS: контракти, продукти та дані про клієнтів, замовлення або зміна послуг – тепер захищений паролем вхід.

SEMrush

SEMrush

semrush.com

SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі

SE Ranking

SE Ranking

seranking.com

Провідне програмне забезпечення для пошукової оптимізації для власників бізнесу, агентств і спеціалістів із пошукової оптимізації. Відстежуйте свої рейтинги, спостерігайте за конкурентами, виявляйте технічні помилки тощо від 18,6 доларів США на місяць.

Moz

Moz

moz.com

За підтримки найбільшої спільноти пошуковиків на планеті Moz створює інструменти, які полегшують пошукову оптимізацію, вхідний маркетинг, створення посилань і контент-маркетинг. Почніть безкоштовну 30-денну пробну версію вже сьогодні!

Thryv

Thryv

thryv.com

Керуйте клієнтами в будь-який час, у будь-якому місці та на будь-якому пристрої за допомогою програмного забезпечення для малого бізнесу Thryv: CRM, текстовий та електронний маркетинг, соціальні мережі, веб-сайти тощо.

BirdEye

BirdEye

birdeye.com

BirdEye — це комплексна платформа для клієнтів. Понад 60 000 компаній різного розміру щодня використовують BirdEye, щоб їх можна було знайти в Інтернеті за допомогою оглядів, клієнти обирали за допомогою текстових повідомлень і були найкращою компанією за допомогою інструментів для опитування та ана...

Keyword.com

Keyword.com

keyword.com

Раніше SerpBook.com – усе, що вам потрібно для відстеження, точного визначення та перевірки ваших зусиль з оптимізації пошукових систем. Демонструйте та повідомляйте людям, які мають значення.

PromoRepublic

PromoRepublic

promorepublic.com

Використовуйте платформу управління соціальними медіа PromoRepublic, щоб створювати та налаштовувати вміст за допомогою вбудованих інструментів, планувати його розміщення на кількох сторінках соціальних мереж, показувати рекламу та отримувати результати для свого бізнесу.

Marketing 360

Marketing 360

marketing360.com

Розвивайте свій бренд® за допомогою маркетингової платформи №1 для малого бізнесу.

Nozzle

Nozzle

nozzle.io

Nozzle — це повний інструмент моніторингу пошукових систем, який дозволяє відстежувати необмежену кількість конкурентів без запитань. Чорт, ми дозволимо вам відстежувати стільки, скільки ви можете впоратися.

BrightLocal

BrightLocal

brightlocal.com

Універсальна платформа для успішного локального пошуку · Підніміться в рейтингу, зміцніть свою репутацію та виділяйтеся в локальному пошуку за допомогою BrightLocal.

Yext

Yext

yext.com

Yext — це технологічна компанія Нью-Йорка, яка працює в сфері онлайн-бренд-менеджменту. Він пропонує оновлення бренду за допомогою своєї хмарної мережі додатків, пошукових систем та інших засобів. Компанію заснували в 2006 році Говард Лерман, Браян Дістелбургер і Брент Мец. Останні дані показали, що...

Vendasta

Vendasta

vendasta.com

Найпростіший спосіб продавати цифрові рішення під власним брендом. Vendasta — це біла платформа для компаній, які надають цифрові рішення малому та середньому бізнесу.

Seobility

Seobility

seobility.net

Універсальне програмне забезпечення та інструменти SEO для оптимізації веб-сайтів і найвищого рейтингу в Google

SOCi

SOCi

meetsoci.com

SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.

Solocal

Solocal

solocal.com

Ми допомагаємо бізнесу розвиватися за допомогою цифрових технологій. Миттєво отримуйте персоналізовану консультацію за допомогою безкоштовного цифрового аудиту.

Marketing Miner

Marketing Miner

marketingminer.com

Marketing Miner — це інструмент SEO для всіх маркетологів, які керуються даними. Отримайте цінну інформацію за допомогою понад 40 функцій, які допоможуть підвищити рейтинг вашого веб-сайту. Зручний інтерфейс і функції аналізу масових даних заощадять ваш час і зусилля. Збирайте цінні статистичні дані...

Nightwatch

Nightwatch

nightwatch.io

Відстежуйте пошукові рейтинги з будь-якої точки на Землі. Зрозумійте, що сприяє трафіку вашої пошукової системи та продажам у всіх провідних пошукових системах аж до рівня поштового індексу.

ReviewTrackers

ReviewTrackers

reviewtrackers.com

ReviewTrackers – це нагороджена компанія, що розробляє програмне забезпечення для відгуків клієнтів. Отримати більше відгуків. Відповідайте клієнтам. Дізнайтеся про досвід клієнтів.

Leads Gorilla

Leads Gorilla

leadsgorilla.io

LeadsGorilla — це хмарне програмне забезпечення №1 у світі для пошуку потенційних клієнтів і закриття клієнтів, яке допомагає агентствам знаходити, аналізувати та закривати більше потенційних клієнтів для послуг цифрового маркетингу.

MavSocial

MavSocial

mavsocial.com

MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...

Mobal

Mobal

mobal.io

Легко керуйте всіма даними про свою компанію з одного місця. Ми робимо керування інформацією про вашу компанію веселим, швидким і приємним.

Chatmeter

Chatmeter

chatmeter.com

Chatmeter надає брендам, що працюють у кількох місцях, локальну інформацію та інструменти, необхідні для моніторингу, аналізу та покращення досвіду клієнтів у масштабі.

TrackRight

TrackRight

trackright.com

TrackRight — це інструмент відстеження ефективності цифрового маркетингу, який спеціалізується на локальних рішеннях для оптимізації пошукових систем і відстеження потенційних клієнтів, а також пропонує клієнтську інформаційну панель, щоб ви та ваші клієнти завжди знали про ефективність вашої кампан...

Nurch

Nurch

nurch.io

Nurch — це комплексне програмне рішення, яке допомагає місцевим компаніям знаходити в результатах пошуку, отримувати більше відгуків і перетворювати потенційних клієнтів на клієнтів.

Localiza.me

Localiza.me

localiza.me

LOCALIZA.ME — це локальний інструмент оптимізації пошукових систем, призначений для покращення онлайн-помітності та репутації компаній у Google. Він централізує бізнес-профілі в Google Мій бізнес, керує оглядами за допомогою штучного інтелекту та пропонує локальну аналітику та публікацію вмісту, щоб...

AuthorityLabs

AuthorityLabs

authoritylabs.com

Програмне забезпечення для відстеження рейтингу SEO, яке є надійним і точним. Нашому провідному програмному забезпеченню SEO довіряють маркетологи в усьому світі. Використовуйте рейтинг пошукової системи та дані ключових слів, щоб автоматизувати свій моніторинг SEO, відстежувати локальні та мобільні...

RealWork Labs

RealWork Labs

realworklabs.com

Заробляйте більше грошей, не виконуючи додаткової роботи: знімайте свою роботу на місці, щоб з’являтися поруч, розширюйте свої відгуки та доведіть сусідам поблизу, що ви – надійний постачальник домашніх послуг для роботи.

PlacesScout

PlacesScout

placesscout.com

PlacesScout — це найшвидше рішення для управління онлайн-репутацією. Він інтегрується з 21 кращим оглядовим аналітичним сайтом. Він відображає те, що звичайні люди говорять про компанію на основі всього тексту всіх відгуків.

GeoRanker

GeoRanker

georanker.com

GeoRanker дозволяє користувачам переглядати SERP пошукових систем (сторінки результатів пошуку) як локальний користувач у понад 50 000 місцях по всьому світу.

Allintitle.co

Allintitle.co

allintitle.co

Allintitle.co — це багатогранна платформа для пошукових пошукових систем і дослідження ключових слів, яка пропонує низку інструментів для покращення цифрових маркетингових зусиль: - Масова перевірка ключових слів: дає змогу одночасно перевіряти кілька ключових слів, у тому числі масові значення Alli...

SEOprofiler

SEOprofiler

seoprofiler.com

SEOprofiler — це програмне рішення для пошукової оптимізації на основі Інтернету, яке відстежує рейтинги, виконує аудит веб-сайтів, відстежує зворотні посилання конкурентів, створює фірмові звіти та багато інших речей, пов’язаних з оптимізацією пошукових систем.

Rank Ranger

Rank Ranger

rankranger.com

Rank Ranger — це платформа програмного забезпечення для оптимізації пошукових систем і маркетингу як послуги (SaaS), розроблена для агентств і доступна для будь-якого розміру компанії з цифрового маркетингу чи штатного спеціаліста. Всеохоплююча онлайн-маркетингова платформа Rank Ranger відстежує та ...

Grid My Business

Grid My Business

gridmybusiness.com

Grid My Business — це інструмент відстеження локального рейтингу з унікальним візуальним переглядом результатів локальної пошукової системи. Порівняйте свою позицію в рейтингу з місцевими конкурентами в таблиці. Відстежуйте свою ефективність у Google 3-pack і вносьте корективи, щоб підвищити видиміс...

Obenan

Obenan

obenan.com

Obenan — це автоматизований помічник із цифрового маркетингу, призначений для оптимізації й оптимізації онлайн-маркетингу для компаній будь-якого розміру. Використовуючи передові алгоритми та штучний інтелект (ШІ), він пропонує персоналізовані маркетингові стратегії, автоматизує розповсюдження вміст...

Local Falcon

Local Falcon

localfalcon.com

Local Falcon — це перший у своєму роді інструмент відстеження рейтингу та незамінний візуал для місцевої SEO-аналітики.

ProRankTracker

ProRankTracker

proranktracker.com

ProRankTracker® — це вузькоспеціалізоване рішення для відстеження рейтингу SEO та створення звітів для SEO-агенцій, спеціалістів із SEO, внутрішніх відділів SEO та власників веб-сайтів. Він має найточніший алгоритм серед будь-яких інших інструментів для відстеження рейтингу або універсальних інструм...

Whitespark

Whitespark

whitespark.ca

Local Citation Finder допомагає відстежувати ваші цитати, відкривати нові можливості та отримувати цитати ваших конкурентів. *Відкрийте для себе нові можливості на основі цитат ваших конкурентів *Знайдіть і відстежуйте всі сайти цитат, на яких указано вашу компанію *Легко визначте нові сайти цитат, ...

Milestone

Milestone

milestoneinternet.com

Milestone збільшує кількість залучених користувачів, покращуючи цифровий досвід і видимість вмісту. Ми робимо це за допомогою платформи цифрового досвіду та додаємо до неї стільки чи менше послуг, скільки вам потрібно, щоб допомогти вам бути всюди, де є ваші клієнти. Ми працюємо з великими брендами ...

Mobilosoft

Mobilosoft

mobilosoft.com

Керуйте локальним цифровим маркетингом мережі вашого бренду з однієї платформи: видимість в Інтернеті, публікація, електронна репутація та місцева реклама.

iReview

iReview

ireview.com

iReview: Ваш надійний партнер в управлінні онлайн-репутацією У цифровому середовищі, що швидко розвивається, компанії визнають вирішальну роль, яку онлайн-огляди відіграють у формуванні їх успіху. Увійдіть до iReview — інноваційної онлайн-платформи для управління репутацією, розробленої для розширен...

Digitaleo

Digitaleo

digitaleo.com

Платформа, яка полегшує місцевий маркетинг. Від модерації відгуків клієнтів і керування соціальними мережами до спонсорованих кампаній і локальної видимості, Digitaleo допомагає мережам і брендам залучати більше трафіку до своїх точок продажу!

DashLoc

DashLoc

dashloc.com

DashLoc — це революційна гіперлокальна платформа лістингу, яка безперебійно та ефективно з’єднує місцеві підприємства з клієнтами поблизу. Завдяки зручному інтерфейсу та можливостям геолокації DashLoc дозволяє користувачам знаходити компанії та взаємодіяти з ними в безпосередній близькості. Місцеві ...

RocketData

RocketData

rocketdata.ru

RocketData — це проста у користуванні платформа для керування бізнес-інформацією вашої компанії та оглядами серед 30+ служб на основі місцезнаходження: карти, пошукові системи, усі популярні довідники, GPS-пристрої та соціальні мережі. RocketData додає інформацію про вашу компанію до цих сервісів, з...

Reptrics

Reptrics

reptrics.com

Reptrics — це комплексне програмне забезпечення для успіху клієнтів для компаній B2B SaaS, яке сприяє утриманню та зростанню клієнтів. Reptrics створено для проактивної команди з питань успіху клієнтів і виконавчого керівника, щоб керувати залученням клієнтів і поновленнями, зменшувати відтік клієнт...

PowerChord

PowerChord

powerchord.com

PowerChord допомагає брендам і виробникам, які продають через дилерські мережі, покращити шлях клієнта за допомогою скоординованих повідомлень і аналізу на основі даних для оптимізації маркетингових витрат. Програмне забезпечення PowerChord легко інтегрується у ваш існуючий пакет маркетингових техно...

LOCALACT

LOCALACT

localact.com

LOCALACT — це провідна місцева платформа цифрового маркетингу для франчайзі. Ми ставимо ваших франчайзі та бізнес-центр на кожному місцевому ринку, допомагаючи їм охопити більше людей онлайн і перетворити їх на клієнтів. Від гіперлокальних рекламних кампаній до управління даними місцевих магазинів і...

Advice Local

Advice Local

advicelocal.com

Advice Local займається наданням масштабованих, економічно ефективних і настроюваних рішень для керування місцевою присутністю для наших партнерів, брендів, агентств і місцевих маркетологів.

Neustar Localeze

Neustar Localeze

neustarlocaleze.biz

Neustar Localeze — це надійний постачальник ідентифікаційних даних для локального пошуку, який допомагає національним брендам і місцевим підприємствам взяти під контроль і покращити видимість їхніх онлайн-списків підприємств, а також надає надійну, перевірену інформацію про місцевий бізнес до широко...

myPresences

myPresences

mypresences.com

mypresences.com — це найкращий спосіб оптимізувати та керувати онлайн-присутністю та репутацією компанії та дозволяє створювати, підтримувати та контролювати присутність у понад 2000 службах, яка є правильною, узгодженою та повною за мінімальний час і без необхідності розуміти кожна послуга. Оскільк...

Direction Local

Direction Local

direction.com

Direction Local — це повна місцева маркетингова платформа, розроблена для компаній, які хочуть швидко збільшити видимість в Інтернеті, охопити більше клієнтів і підвищити свою репутацію. Його потужний набір інструментів включає створення цитат у найпопулярніших каталогах США, керування лістингом, ке...

GMBapi.com

GMBapi.com

gmbapi.com

GMBapi.com – це вигідний варіант програмного забезпечення Google Business Profile для кількох локацій. Нас люблять агентства та прямі клієнти. Керуйте своєю місцевою репутацією та масово публікуйте вміст, послуги, продукти та фотографії. Отримайте легкий огляд усіх ваших пріоритетів і ефективності л...

SO Connect

SO Connect

soconnect.com

Списки допомагають вашій місцевій компанії знайти більше клієнтів. Оновлюйте інформацію про свою компанію одним рухом на понад 50 платформах, покращуйте свій рейтинг і отримуйте більше трафіку на веб-сайті, телефонних дзвінків і відвідувачів у вашому місці(-ах). Зараз ми обслуговуємо понад 100 000 о...

ProManage

ProManage

promanage.biz

ProManage, платформа MaaS (Маркетинг як послуга), керує брендами та компаніями, покращуючи взаємодію з клієнтами та потенційними клієнтами, збільшуючи відгуки та створюючи уніфіковані бази даних клієнтів трьома методами. Партнерство з технологій розподілу з великими корпораціями Google, Microsoft Bi...

FreshLime

FreshLime

freshlime.com

FreshLime — це платформа взаємодії з клієнтами для місцевого бізнесу, яка робить взаємодію з потенційними клієнтами та клієнтами зручною за допомогою текстових повідомлень, чату та електронної пошти — і все це організовано в одному місці. Ми робимо ваш бізнес клієнтом готовим до будь-якої взаємодії ...

Experience.com

Experience.com

experience.com

З 2015 року Experience.com надає рішення світового рівня для репутації в Інтернеті, оглядів і керування присутністю на основі ШІ, допомагаючи компаніям і професіоналам покращити свою присутність в Інтернеті та залучити клієнтів і співробітників. Завдяки спільній місії допомогти мільйонам організацій...

PinMeTo

PinMeTo

pinmeto.com

У PinMeTo є все, що потрібно вашому мультилокаційному бренду, щоб перевести клієнтів від пошуку до дії. Оновлюйте та синхронізуйте інформацію про свою компанію в найбільших пошукових системах, на картах і в соціальних мережах, щоб покращити пошукову оптимізацію вашого місця. Керуйте своєю репутацією...

dbaPlatform

dbaPlatform

dbaplatform.com

Інструменти та рішення для місцевої цифрової реклами та розміщення списків. dbaPlatform допомагає компаніям підвищити видимість місцевих компаній на Google, Apple, Bing та інших споживчих платформах. dbaPlatform пропонує індивідуальні плани: + Оголошення «Зроблено для вас» + Оголошення «Зроблено вам...

Social Places

Social Places

socialplaces.io

Агентство маркетингових технологій, яке спеціалізується на лістингах, репутації, соціальних мережах, рекламі та бронюванні брендів, що працюють у різних місцях. Social Places доступні для франшиз і надають практичні послуги для реалізації та стимулювання місцевих маркетингових стратегій. Пакети прод...

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