Digital Marketer

Digital Marketer

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Вебсайт: digitalmarketer.com

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DigitalMarketer пропонує навчання та інструменти для сучасних професіоналів маркетингу. Платформа пропонує курси, сертифікати та ресурси, які допоможуть маркетологам покращити свої навички в таких сферах, як соціальні мережі, маркетинг електронною поштою та контент-маркетинг. DigitalMarketer акцентує увагу на практичних, перевірених стратегіях, а не на теоретичних концепціях, щоб підвищити зростання бізнесу та ефективність маркетингу.

Вебсайт: digitalmarketer.com

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