Альтернативи - Digital First AI
ClickBank
clickbank.com
ClickBank є провідним світовим роздрібним продавцем із власним ринком. Ми дозволяємо продавцям і підприємцям збільшувати свої продажі за допомогою нашої глобальної партнерської мережі.
Impact
impact.com
Impact Partnership Cloud™ — провідне в світі рішення для автоматизації партнерства, яке виявляє, керує, захищає та оптимізує всі канали партнерства, досягаючи справжнього експоненціального зростання.
PartnerStack
partnerstack.com
Програмне забезпечення для керування відносинами з партнерами для масштабування будь-якої програми: афілійованої програми, торгового посередника, маркетингу тощо. Дізнайтеся, чому компанії SaaS розвиваються завдяки PartnerStack PRM.
Tapfiliate
tapfiliate.com
Tapfiliate подбає про всі ваші афілійовані та реферальні маркетингові потреби. Синхронізуйте Tapfiliate із Shopify, WooCommerce та понад 30 іншими інтеграціями.
Awin
awin.com
Розвивайте свій бізнес за допомогою глобальної мережі афілійованого маркетингу, яка надає маркетингові рішення для рекламодавців, агентств і видавців у всьому світі.
Involve Asia
involve.asia
Involve — це провідна афілійована маркетингова платформа для партнерів і рекламодавців, яка може збільшити свій онлайн-дохід у Малайзії. Приєднуйтесь до нашої партнерської мережі зараз!
Simplero
simplero.com
Ваш онлайн-бізнес став простим Simplero надає вам усі необхідні інструменти для створення та розвитку успішного онлайн-освітнього бізнесу в одному місці.
BrandChamp
brandchamp.io
Процвітаючі бренди створюються за допомогою амбасадорів. Універсальне програмне забезпечення для керування амбасадором бренду, яке інтегрується з Shopify, Amazon і WooCommerce.
GrowSurf
growsurf.com
Розвивайте свій бізнес миттєво, щовечора. GrowSurf — це реферальне програмне забезпечення для технологічних стартапів. Наші клієнти бачать 300-1000% ROI + 9-40% щомісячного зростання.
Attribution
attributionapp.com
Атрибуція відстежує, скільки ви витрачаєте на рекламу, які клієнти приходять через рекламу та що вони купують у вас.
Rewardful
rewardful.com
Перетворіть своїх найбільших шанувальників на найкращих маркетологів. Rewardful — це простий спосіб для SaaS-компаній налаштувати афілійовані та реферальні програми за допомогою Stripe & Paddle. Просто підключіть свій обліковий запис і дозвольте нам відстежувати рефералів, знижки та комісії для вас...
Evolup
evolup.com
Evolup — це єдине рішення, на 100% присвячене створенню афілійованих магазинів на основі штучного інтелекту. Безкоштовна 7-денна пробна версія, кредитна картка не потрібна!
Rakuten Advertising
rakutenadvertising.com
Rakuten Advertising – це агентство цифрової реклами, яке надає набір рішень для залучення клієнтів. Дізнайтеся, як охопити свою цільову аудиторію!
Marketcall
marketcall.com
Pay Per Call Affiliate Network Marketcall — найкращий вибір на ринку. Більше двохсот пропозицій Pay Per Call
LeadDyno
leaddyno.com
Розвивайте та керуйте своєю афілійованою, впливовою чи реферальною програмою. Синхронізація з інтеграціями Shopify, Stripe і 25+. Спробуйте наше афілійоване програмне забезпечення безкоштовно протягом 30 днів.
Get4views
get4views.com
Get4views - легальний сервіс просування YouTube каналів і відео. Це допомагає блогерам отримати перегляди та підписників, а також допомагає підприємствам збільшити продажі та залучити відвідувачів веб-сайту.
Phonexa
phonexa.com
Phonexa — це програмне забезпечення корпоративного рівня для відстеження продуктивності, афілійованого та партнерського маркетингу. Phonexa Suite — це базова технологія, яка підтримує життєвий цикл потенційних споживачів і дзвінків, допомагаючи командам ефективного маркетингу підвищити рентабельніст...
Offer18
offer18.com
Ефективна маркетингова платформа. Для афілійованих компаній, рекламодавців і рекламних мереж, щоб допомогти їм відстежувати, оптимізувати та вимірювати ефективність своїх мереж.
BeMob
bemob.com
Програмне забезпечення для відстеження реклами для медіа-покупців і афілійованих маркетологів. Універсальне рішення для проблем онлайн-реклами.
FirstPromoter
firstpromoter.com
Відстеження партнерів і рефералів для SaaS. Запустіть власну партнерську та реферальну програму за лічені хвилини. Швидка інтеграція з Stripe, Paddle, Recurly, Braintree, Chargebee або з нашим API.
LinkMink
linkmink.com
Збільшуйте дохід від SaaS Не потрібні сервери чи код. Компанії, які використовують платіжні посилання Stripe, можуть почати відстежувати рефералів за 5 хвилин завдяки нашій інтеграції копіювати та вставляти!
MGID
mgid.com
Наше бачення полягає в тому, щоб розвивати новий рівень цифрових медіа, дозволяючи споживачам взаємодіяти з вмістом і спонсорованою рекламою однаково позитивно.
Ambassador
getambassador.com
Ambassador дає змогу маркетологам збільшувати кількість клієнтів, рефералів і доходів, використовуючи передачу інформації з вуст в уста. Їх програмне забезпечення, зручне для маркетологів, спрощує реферальний маркетинг, автоматизуючи процес реєстрації, відстеження, винагороди та керування вашими клі...
GrowthHero
growthhero.io
GrowthHero — це потужне програмне забезпечення для афілійованих, впливових і реферальних маркетингових програм, все в одному. Починаючи лише з 49 доларів за годину дня, GrowthHero масштабується разом з вами! Повністю гнучкі інструменти для вашого успіху: - Портал для партнерів із білим міткою, повні...
PayKickstart
paykickstart.com
Зростання доходу та партнерська платформа PayKickstart — це найповніше рішення для перевірки, регулярного виставлення рахунків, управління афілійованими особами та утримання на ринку з глобальними можливостями. Це як розширення ваших відділів бухгалтерії, продуктів/розробників і маркетингу.
UpPromote
uppromote.com
UpPromote – афілійований і реферальний маркетинг Створюйте петлі у вашій воронці продажів, зосереджені навколо впливових осіб, амбасадорів брендів і наявних клієнтів за допомогою найулюбленішого програмного забезпечення для афілійованого маркетингу.
CJ
cj.com
Процвітайте в найбільшій і найвідомішій у світі екосистемі ефективного маркетингу на основі партнерства та перевершуйте свої цілі щодо зростання торгівлі завдяки масштабованому та стабільному зростанню як для брендів, видавців, так і для творців.
Admitad
admitad.com
Ефективний маркетинг нового покоління. Набір рішень для рекламодавців, видавців і впливових осіб будь-якого розміру.
SocialLadder
socialladderapp.com
SocialLadder — це наскрізна платформа для керування корпоративними творцями для маркетингових команд, які прагнуть об’єднати під одним дахом амбасадорів, впливових осіб і афілійованих осіб. Бренди, орієнтовані на споживача, як-от Benefit Cosmetics, Kendra Scott, goPuff & Live Nation, усі використову...
RefMonkey
refmonkey.com
Розвивайте свій бізнес із маркетингом із вуст у вуста! Налаштуйте реферальні програми, партнерські програми, програми млм та лояльності для будь-якого веб-сайту чи мобільного додатка за допомогою нашої інтеграції (Zapier, Shopify та багато інших) або API.
Foxoffers
foxoffers.com
Завдяки Foxoffers ви отримуєте щоденні виплати в криптовалютах і фіатних валютах, користувацькі цільові сторінки та внутрішню команду закупівель медіа, яка допоможе вам на всьому шляху. Скажіть "так" маркетингу ефективності з Foxoffers!
C3PA
c3pa.net
C3PA — це високотехнологічна мережа партнерських програм Pay-Per-Action. Ми швидко розвиваємося, надаючи нашим партнерам ексклюзивні пропозиції з індивідуальними умовами. Вертикалі, на яких ми спеціалізуємося: знайомства, тоталізатори та азартні ігри. Ви можете отримувати щотижневі виплати для катег...
AdsBridge
adsbridge.com
AdsBridge — це програма відстеження преміум-класу для афілійованих компаній. Це стабільний і надійний продукт із першокласною допомогою, інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом і повним набором функцій, які дозволяють оптимізувати рекламні кампанії.
FMTC Affiliates
fmtc.co
Спростіть свій бізнес. Використовуйте тисячі афілійованих програм через єдиний потік продукту API, який об’єднує ваші монетизовані посилання.
AffSub2
affsub2.com
AffSub2 — це швидкозростаюча мережа, зосереджена на довірі, ефективності та довготривалій цінності. Ми успішно об’єднуємо рекламодавців і партнерів з усього світу.
AdsPaying Media
adspayingmedia.com
AdsPaying Media — це глобальна афілійована мережа, яка дає змогу рекламодавцям і видавцям будь-якого розміру розвивати свій бізнес в Інтернеті. Наша мережа надає маркетингові рішення для наших партнерів і, крім того, ми пропонуємо глобальну спільноту людей, технологій і бізнес-аналітики. Незалежно в...
2Performant
2performant.com
Ми — технологічна компанія, що швидко розвивається, розробляє та керує партнерською мережею 2Performant.com. Наша платформа вже 13 років допомагає онлайн-магазинам віддалено співпрацювати з тисячами талантів у цифровому маркетингу на демократичних і прозорих засадах. Ми віримо в маркетингову демокра...
Target Circle
targetcircle.com
Target Circle — це потужне програмне забезпечення для партнерського маркетингу для рекламодавців, агентств і мереж. Це дозволяє вашій команді створювати, відстежувати, керувати, аналізувати та оптимізувати ваші партнерські програми. Платформа створена для ефективного керування всіма вашими партнерам...
LinkTrust
linktrust.com
Стійкий рок у постійно мінливому світі ефективного маркетингу. LinkTrust зі штаб-квартирою в самому центрі Silicon Slopes, штат Юта, має більш ніж двадцятилітній досвід роботи в галузі як платформи для тисяч компаній, філій, мереж і агентств, які використовують маркетинг, заснований на ефективності,...
Metricks
metricks.io
Почніть розвивати свій бренд сьогодні. Рішення, необхідне для розвитку та масштабування афілійованого маркетингу.
Monetate
monetate.com
Monetate дає змогу маркетологам зробити так, щоб клієнти відчували, що їх розуміють і цінують на індивідуальному рівні. Monetate дає брендам змогу створювати повністю інтегровану стратегію персоналізації. Архітектура, орієнтована на продуктивність, забезпечує відомий простий у користуванні інтерфейс...
RevGlue
revglue.com
Інструменти монетизації афілійованого маркетингу SaaS для британських афілійованих осіб і впливових людей у соціальних мережах. Створюйте нові веб-сайти з кешбеком, купонами, мобільним або широкосмуговим зв’язком за лічені хвилини за допомогою партнерських інструментів і наборів даних RevGlue. Мо...
Buzzbassador
buzzbassador.com
Розвивайте свій бізнес на автопілоті разом із творцями Buzzbassador допомагає вам об’єднатися та залучити впливових осіб і творців для створення автентичного маркетингу з уст в уста, який на 82% краще перетворює
Affiliatics
affiliatics.com
Програмне забезпечення для афілійованого маркетингу та відстеження афілійованих компаній для онлайн- та офлайн-бізнесу. Запустіть свою партнерську програму та збільште продажі. Спробуйте 30-денну безкоштовну пробну версію.
Social Snowball
socialsnowball.io
Прості партнерські програми для ваших клієнтів і творців Стимулюйте, автоматизуйте та аналізуйте маркетинг із вуст в уста серед ваших клієнтів, творців і спільноти.
LoudCrowd
loudcrowd.com
Маркетинг – це експеримент. А наступним чудовим експериментом для вашої стратегії цифрового маркетингу є використання створеного користувачами контенту (UGC) для збільшення аудиторії, посилення залучення аудиторії та збільшення доходу. Це відбувається з LoudCrowd. LoudCrowd співпрацює з найбільш шви...
wecantrack
wecantrack.com
wecantrack — це комплексне рішення для афілійованого маркетингу, призначене для оптимізації діяльності афілійованих видавців. Завдяки wecantrack афілійовані видавці можуть без особливих зусиль консолідувати дані про продажі та конверсії з понад 350 афілійованих мереж в унікальну зручну платформу. Ця...
Refersion
refersion.com
Відкрийте для себе найдосконалішу доступну програму для амбасадора бренду, впливового фактора та керування партнерами. Керуйте своєю партнерською мережею та розширюйте її зі збільшенням рентабельності інвестицій. Спробуйте Refersion безкоштовно протягом 14 днів!
RedTrack
redtrack.io
RedTrack — це рішення для відстеження реклами на основі власних файлів cookie. Відстежуйте й відносьте конверсії, дохід і події в одному місці. Замовте безкоштовну демонстрацію, щоб побачити реальну рентабельність інвестицій!
HOQU
hoqu.com
HOQU — це ефективна маркетингова платформа SaaS для створення мереж і керування, відстеження та оптимізації онлайн-рекламних кампаній. Користувачі HOQU отримують повний доступ до всіх основних функцій, що стосуються тарифного плану. Цінова політика заснована на конверсіях, а не на кліках - це дозвол...
Performcb
performcb.com
Perform[cb] дає змогу брендам залучати нових клієнтів через додаткові цифрові канали за моделлю оплати за результати. Наша запатентована технологія та ретельно підібраний партнерський ринок узгоджують ціноутворення «ціна за» з довгостроковою цінністю клієнта. Незалежно від того, чи є ви підприємцем,...
Squaredance
squaredance.io
Squaredance — це партнерський ринок, який допомагає брендам DTC залучати нових клієнтів і збільшувати продажі в кожному каналі. Ми пропонуємо комплексне наскрізне рішення для задоволення потреб цифрового маркетолога. Підключіть свій цифровий магазин, запустіть необмежену кількість кампаній, зв’яжіть...
Referrizer
referrizer.com
Найдосконаліша у світі платформа автоматизації маркетингу для розширення можливостей вашого місцевого бізнесу. Отримайте більше клієнтів, збільшите кількість рефералів і покращте утримання клієнтів за допомогою нашого БЕЗКОШТОВНОГО ПРОБНОГО облікового запису. Співпрацюйте з власниками місцевих компа...
Circlewise
circlewise.io
Partnership Hub від Circlewise — це повний набір інструментів для створення та керування вашими внутрішніми партнерськими програмами для всіх країн, пристроїв і галузей, включаючи електронну комерцію, фінансові технології, подорожі та послуги. Наш флагманський продукт надає нашим рекламодавцям насту...
Roster
getroster.com
Кожен має вплив, і найкращі бренди використовують Roster, щоб використовувати його. За допомогою Roster компанії перетворюють пристрасних клієнтів на амбасадорів бренду, які підвищують обізнаність у соціальних мережах, стимулюють маркетингові ініціативи, як-от огляди, і збільшують дохід. Комплексний...
Fintel Connect
fintelconnect.com
Fintel Connect — це провідна комплексна платформа афілійованого маркетингу, мережа та агентство, спеціально створена для фінтех-компаній і банків. Завдяки Fintel фінансові бренди мають усе необхідне для збільшення залучення клієнтів за допомогою афілійованого та впливового маркетингу, включаючи спец...
SaaSquatch
saasquatch.com
SaaSquatch — це складне програмне забезпечення для рефералів і маркетингу лояльності, яке залучає ваших клієнтів, де б вони не відпочивали — у вашому мобільному чи веб-додатку чи поза ним. Деякі з найбільш інноваційних і відомих брендів світу використовують SaaSquatch, щоб винагороджувати своїх прих...
Reditus
getreditus.com
Збільште свій MRR без попередніх витрат. Платформа партнерської програми для вашого B2B SaaS, виростіть свою партнерську програму на нові висоти.
Partnerize
partnerize.com
Partnerize — це єдине рішення для керування партнерськими відносинами, яке забезпечує прибуткове зростання для маркетологів завдяки наскрізній технології та комплексному обслуговуванню.
Post Affiliate Pro
postaffiliatepro.com
Post Affiliate Pro Лідер у програмному забезпеченні для партнерів Керуйте декількома партнерськими програмами та покращуйте ефективність свого партнера за допомогою Post Affiliate Pro.