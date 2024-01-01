Digiday

Digiday

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Вебсайт: digiday.com

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Digiday, підрозділ Digiday Media, має глобальний погляд на індустрію медіа та маркетингу та протистоїть істині про руйнування цих галузей за допомогою технологій. Digiday публікує щодня по всьому світу. Ми віримо, що якість над кількістю та чесність над обертом.

Вебсайт: digiday.com

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