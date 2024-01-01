Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Digiday» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Digiday, підрозділ Digiday Media, має глобальний погляд на індустрію медіа та маркетингу та протистоїть істині про руйнування цих галузей за допомогою технологій. Digiday публікує щодня по всьому світу. Ми віримо, що якість над кількістю та чесність над обертом.

Вебсайт: digiday.com

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