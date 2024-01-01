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Dhaka Tribune — щоденна газета англомовною мовою, яка швидко зростає в Бангладеш. Новини, погляди та статті з Бангладеш та світу. Усі новини з Бангладеш про політику, бізнес, промисловість, спосіб життя, культуру, спорт, злочинність.

Вебсайт: dhakatribune.com

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