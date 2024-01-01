Dezgo

Dezgo

Ще не встановили WebCatalog Desktop? Завантажте WebCatalog Desktop.

Користуватися вебзастосунком

Вебсайт: dezgo.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Dezgo» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Dezgo Free Text-to-Image Stable Diffusion AI Generator — це інструмент, який дозволяє користувачам створювати високоякісні зображення з будь-якого текстового підказки. Для створення зображень використовується поєднання технології штучного інтелекту та методу вибірки під назвою DPMSeed. Технологія штучного інтелекту – Stable Diffusion 1.5, яку можна налаштувати, щоб більш точно відповідати текстовій підказці або надавати більше свободи в її інтерпретації. Користувач також може вказати співвідношення сторін зображення, наприклад портрет, квадрат або альбом. Для подальшого вдосконалення зображення користувач може надати негативну підказку, яка описує, що не повинно бути включено в зображення. Вихід ШІ надається згідно з умовами ліцензії CreativeML Open RAIL-M. Крім того, користувач має можливість керувати своїми налаштуваннями конфіденційності, наприклад дозволяти або відхиляти певні типи обробки даних або вибирати певні типи персоналізованої реклами та вмісту. Користувач також може дозволити або вимкнути ідентифікацію свого пристрою шляхом сканування його унікальних характеристик.

Вебсайт: dezgo.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Dezgo». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Soreal.AI

Soreal.AI

soreal.ai

Artimator

Artimator

artimator.io

PromptDen

PromptDen

promptden.com

Picture it

Picture it

pictureit.art

Stable Diffusion

Stable Diffusion

stablediffusionweb.com

Promptogy

Promptogy

promptogy.com

Illusion Diffusion

Illusion Diffusion

illusiondiffusion.net

promptoMANIA

promptoMANIA

promptomania.com

SlashDreamer

SlashDreamer

slashdreamer.com

neural frames

neural frames

neuralframes.com

AIWRITER

AIWRITER

aiwriter.fi

Artificial Art

Artificial Art

artificial-art.eu

Переглянути

Продукти

Завантажити

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2024 WebCatalog, Inc.

Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

Політика конфіденційності