Dezgo Free Text-to-Image Stable Diffusion AI Generator — це інструмент, який дозволяє користувачам створювати високоякісні зображення з будь-якого текстового підказки. Для створення зображень використовується поєднання технології штучного інтелекту та методу вибірки під назвою DPMSeed. Технологія штучного інтелекту – Stable Diffusion 1.5, яку можна налаштувати, щоб більш точно відповідати текстовій підказці або надавати більше свободи в її інтерпретації. Користувач також може вказати співвідношення сторін зображення, наприклад портрет, квадрат або альбом. Для подальшого вдосконалення зображення користувач може надати негативну підказку, яка описує, що не повинно бути включено в зображення. Вихід ШІ надається згідно з умовами ліцензії CreativeML Open RAIL-M. Крім того, користувач має можливість керувати своїми налаштуваннями конфіденційності, наприклад дозволяти або відхиляти певні типи обробки даних або вибирати певні типи персоналізованої реклами та вмісту. Користувач також може дозволити або вимкнути ідентифікацію свого пристрою шляхом сканування його унікальних характеристик.

Вебсайт: dezgo.com

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