Альтернативи - Determ
Tumblr
tumblr.com
Tumblr (стилізований під tumblr і вимовляється як «тумблер») — це американський веб-сайт для мікроблогів і соціальних мереж, заснований Девідом Карпом у 2007 році та наразі належить Automattic. Сервіс дозволяє користувачам публікувати мультимедійний та інший контент у короткому блозі. Користувачі мо...
Feedly
feedly.com
Feedly (стилізований як feedly) — програма-агрегатор новин для різних веб-браузерів і мобільних пристроїв під управлінням iOS і Android. Він також доступний як хмарна служба. Він збирає стрічки новин із різноманітних онлайн-джерел, щоб користувач міг налаштувати та поділитися ними з іншими. Feedly б...
Hootsuite
hootsuite.com
Hootsuite — це платформа для керування соціальними медіа, створена Раяном Холмсом у 2008 році. Інтерфейс користувача системи має форму інформаційної панелі та підтримує інтеграцію соціальних мереж для Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn і YouTube. Компанія Hootsuite, розташована у Ванкувері, має...
SEMrush
semrush.com
SEMrush пропонує рішення для SEO, PPC, контенту, соціальних мереж і конкурентних досліджень. Довіряють понад 6000000 маркетологів у всьому світі
Planoly
planoly.com
Керуйте, плануйте та розкладайте публікації в Instagram зі свого комп’ютера та мобільного телефону. Створіть цілісну стрічку Instagram і керуйте кількома обліковими записами Instagram.
Ahrefs
ahrefs.com
Ahrefs.com — це добре відомий набір інструментів для аналізу зворотних посилань і SEO. На даний момент ми виділяємося з-поміж інших подібних сервісів найбільшою базою живих посилань, величезним індексом і найкращою швидкістю оновлення індексу. Ми постійно вдосконалюємо всі наші алгоритми, щоб нада...
Sprout Social
sproutsocial.com
Переосмисліть, як соціальні медіа можуть розвивати ваш бізнес за допомогою Sprout Social. Перегляньте наші інструменти керування соціальними мережами в дії. Розпочніть власну безкоштовну пробну версію вже сьогодні.
ContentStudio
contentstudio.io
ContentStudio пропонує інструмент для виявлення вмісту, який спрощує керування вмістом блогів і соціальних мереж для бізнесу в будь-якій ніші чи ринку.
Qualtrics
qualtrics.com
Qualtrics дає змогу компаніям отримувати та реагувати на інформацію про клієнтів, продукт, бренд і досвід співробітників в одному місці.
Tailwind
tailwindapp.com
Інструмент, схожий на маркетингову команду. Tailwind автоматизує найскладніші частини вашого маркетингу в соціальних мережах, щоб ви могли розвиватися розумніше та швидше.
AgoraPulse
agorapulse.com
Просте у використанні програмне забезпечення для керування соціальними медіа, яке дозволяє залишатися організованим, економити час і легко керувати папкою "Вхідні", публікаціями, звітами, моніторингом і інструментами командної співпраці.
Brandwatch Social Media Management
brandwatch.com
Falcon — ваша маркетингова платформа для соціальних медіа, створена на основі соціальної аналітики, залучення спільноти та управління для Facebook, Twitter, LinkedIn та Instagram.
Sendible
sendible.com
Підніміть історію свого бренду в соціальних мережах. Співпрацюйте зі своїми клієнтами та командами, щоб планувати, публікувати та оцінювати успішність вмісту на кожній платформі.
Brandwatch Consumer Intelligence
brandwatch.com
Brandwatch — компанія цифрового споживчого аналізу зі штаб-квартирою в Брайтоні, Англія. Brandwatch продає шість різних продуктів: Consumer Research, Audiences, Vizia, Qriously, Reviews і BuzzSumo. Brandwatch Consumer Research — це «програма самообслуговування» або програмне забезпечення як послуга,...
Awario
awario.com
Почніть моніторинг бренду безкоштовно! Відстежуйте згадки в веб-джерелах, аналізуйте свою конкуренцію, стежте за своїми нішевими впливовими людьми та знаходьте потенційних клієнтів у соціальних мережах!
Cyfe
cyfe.com
Cyfe, Inc. – це хмарна компанія самообслуговування прикладного програмного забезпечення бізнес-аналітики, розташована в Лос-Анджелесі, Каліфорнія. Компанія відома тим, що створила додаток для бізнес-панелі, призначений для аналізу, перетворення та звітування про дані з різних інтегрованих джерел біз...
Talkwalker
talkwalker.com
Talkwalker — це неймовірно потужний інструмент аналітики та моніторингу соціальних медіа, рекомендований брендами та агентствами по всьому світу.
Iconosquare
iconosquare.com
Збільште свою присутність в Instagram, Facebook, Twitter і LinkedIn за допомогою ексклюзивної інформації та найкращих у своєму класі інструментів керування для вашої команди. Почніть 14-денну безкоштовну пробну версію.
Keyhole
keyhole.co
Keyhole — це компанія з аналітики хештегів і соціальних мереж, яка надає дані в режимі реального часу з відстеженням хештегів для Twitter, Instagram і Facebook.
Meltwater
meltwater.com
Дізнайтеся, як Meltwater допомагає командам PR і маркетингу відстежувати медіа-висвітлення як у новинах, так і в соціальних мережах, а також покращувати управління брендом.
Dataminr
dataminr.com
Клієнти покладаються на платформу штучного інтелекту Dataminr для ранніх сигналів про серйозні події та нові ризики, щоб впевнено реагувати та ефективніше керувати кризами
Snoopreport
snoopreport.com
Переглядайте будь-яку активність в Instagram без встановлення програми. Подивіться, що хтось лайкає та підписується в Instagram за допомогою Snoopreport відстеження активності в Instagram
Brand24
brand24.com
Brand24 надає вам миттєвий доступ до згадок про ваш бренд у мережі.
eclincher
eclincher.com
Відкрийте для себе eclincher, єдину платформу для керування соціальними медіа, яка вам коли-небудь знадобиться! Перемагайте соціальні мережі та отримайте контроль над своїми маркетинговими завданнями в соціальних мережах!
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint, Inc. – це американська корпоративна компанія безпеки, розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, яка надає програмне забезпечення як послугу та продукти для захисту вхідної електронної пошти, запобігання втраті вихідних даних, соціальних мереж, мобільних пристроїв, цифрових ризиків, шифр...
Mention
mention.com
Отримайте універсальний інструмент, який дозволить вам слухати свою аудиторію, публікувати видатні публікації та відповідати своїм клієнтам.
Statusbrew
statusbrew.com
Взаємодіяйте з клієнтами в соціальних мережах. Statusbrew — це інструмент для взаємодії з соціальними мережами, який об’єднує вашу папку «Вхідні» в соціальних мережах, об’єднує вашу команду та створює автоматизовані робочі процеси. І, є більше.
Critical Mention
criticalmention.com
Найкраща у своєму класі служба моніторингу медіа для телебачення, радіо, новин, подкастів і соціальних мереж, а також найточніша база даних контактів зі ЗМІ в галузі.
Agility PR Solutions
agilitypr.com
Agility PR Solutions (раніше MediaMiser) є постачальником програмного забезпечення для моніторингу та аналізу ЗМІ та професійних послуг для спеціалістів зі зв’язків з громадськістю та маркетингу. Agility PR Solutions використовує запатентовану технологію для моніторингу, агрегування, аналізу та обмі...
Sociality.io
sociality.io
Усе, що потрібно командам для керування каналами соціальних мереж. Створюйте масштабовані та спільні робочі процеси для планування вмісту, аналізу продуктивності, керування залученням і моніторингу конкурентів.
Emplifi
emplifi.io
Оптимізуйте цифровий шлях клієнта. Уніфікована платформа програмного забезпечення для взаємодії з клієнтами та програмного забезпечення для керування соціальними медіа від Emplifi усуває розрив у CX.
BuzzSumo
buzzsumo.com
Знайдіть найкращий вміст. Співпрацюйте з впливовими особами, які мають значення. Використовуйте наші статистичні дані щодо вмісту, щоб генерувати ідеї, створювати високоефективний вміст, відстежувати ефективність і виявляти впливових осіб. BuzzSumo підтримує стратегії понад 500 тис. маркетологів і...
SentiOne
sentione.com
Відкрийте для себе онлайн-прослуховування на основі ШІ та майбутнє автоматизації обслуговування клієнтів за допомогою розмовних голосових і чат-ботів.
Exolyt
exolyt.com
Провідний інструмент аналітики TikTok, який допомагає компаніям аналізувати облікові записи TikTok, отримувати глибокі звіти та експортувати дані.
BrandMentions
brandmentions.com
BrandMentions копає кожен куточок Інтернету, щоб знайти всі згадки брендів про будь-кого чи будь-що. Використовуйте його для моніторингу брендів і ЗМІ, стеження за конкурентами, управління репутацією, прослуховування в Інтернеті та соціальних мережах і багато іншого!
Oktopost
oktopost.com
Платформа управління соціальними медіа B2B для керування, моніторингу та вимірювання всіх ваших дій у соціальних мережах. Досягніть своїх маркетингових цілей B2B. Забронювати демо.
Muck Rack
muckrack.com
Використовуйте Muck Rack, щоб знайти журналістів, залучити пресу до своєї історії, стежити за новинами та звітувати про вплив вашого PR. Журналісти можуть створювати портфоліо та прискорювати свою кар’єру.
SOCi
meetsoci.com
SOCi — це маркетингова платформа для брендів, що працюють у різних місцях. Ми надаємо таким компаніям, як Ace Hardware, Sport Clips і Anytime Fitness, можливість зв’язуватися з місцевою аудиторією через усі маркетингові канали.
Diffbot
diffbot.com
Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.
Contify
contify.com
Contify — це ринкова та конкурентна платформа з підтримкою ШІ для відстеження інформації про конкурентів, клієнтів і сегменти галузі.
Khoros
khoros.com
Наше програмне забезпечення допоможе вам забезпечити найкращу взаємодію з клієнтами, створюючи та масштабуючи цифрове обслуговування, соціальний маркетинг і спільноти брендів. Натисніть, щоб почати!
AlphaSense
alpha-sense.com
МАРКЕТНА АНАЛІЗАЦІЯ ТА ПОШУКОВА ПЛАТФОРМА Дізнавайтеся за секунди, а не за години Рухайтеся зі швидкістю ринку, легко відстежуючи компанії, теми та галузі в широкому всесвіті вмісту — індексованого, доступного для пошуку та все в одному місці.
Onlypult
onlypult.com
Ваш помічник у соціальних мережах Єдина платформа для планування публікацій і аналітики для Instagram, інших соціальних мереж, блогів і месенджерів
RadioKing
radioking.com
RadioKing — платформа номер один для створення та трансляції власної онлайн-радіостанції. Це рішення також пропонує готові послуги для підтримки радіостанцій у їх цифровому розвитку (веб-сайт, мобільний додаток, підключений динамік, телебачення та авто). Сьогодні вони є хостами понад 3000 радіостанц...
Signal AI
signal-ai.com
У морі нескінченних даних Signal AI забезпечує ясність для впевнених, обґрунтованих рішень. Понад 5 мільйонів статей завантажуються на платформу Signal AI щодня на 226 ринках 75 мовами, щоб отримати інформацію для прийняття рішень. • Розширення можливостей вашої стратегії зв’язків з громадськістю – ...
MavSocial
mavsocial.com
MavSocial — це рішення для керування соціальними мережами для компаній із кількома місцезнаходженнями та профілями. Керуйте всіма своїми публікаціями, рекламою, залученням, оглядами та звітністю з однієї централізованої платформи. MavSocial надає унікальну можливість для компаній, які працюють у кіл...
BrandBastion
brandbastion.com
Розвивайте свій бренд за допомогою кращих розмов. Захистіть свій бренд і створіть процвітаючу онлайн-спільноту за допомогою кращого керування розмовами в соціальних мережах.
Taggbox
taggbox.com
Платформа № 1 створеного користувачами контенту для створення та публікації кампаній UGC у різних маркетингових точках взаємодії. Ідеальна платформа UGC для підвищення довіри до бренду, обізнаності, залучення користувачів і успішних продажів.
NewsWhip Analytics
newswhip.com
Зрозумійте, як громадськість взаємодіє з будь-якою темою. Аналізуйте та звітуйте про дані про залучення громадськості за 7 років у мережі та соціальних мережах.
NewsWhip Spike
newswhip.com
Моніторинг медіа в реальному часі для команд зв’язку. Поєднуйте канали веб- та соціального вмісту в реальному часі з даними про залучення громадськості, щоб визначити та передбачити важливий вміст
Netvibes
netvibes.com
NETVIBES надає можливості аналізу даних, які розкривають інформаційний інтелект, щоб користувачі отримували інформацію, яка сприяла інноваціям у галузі та підвищувала продуктивність.
Audiense
audiense.com
Усе, що вам потрібно, щоб зрозуміти аудиторію та отримати кращі маркетингові результати, результати в соціальних мережах, результати впливу, медіа-стратегії, стратегії зростання або рентабельність витрат на рекламу. Помістіть сегментацію споживачів і культурні знання в центр своєї стратегії та дайт...
PeakMetrics
peakmetrics.com
Автоматично збирайте та повідомляйте про висвітлення в ЗМІ. PeakMetrics у режимі реального часу витягує аналітичну інформацію та створює корисні дані з мільйонів неструктурованих міжканальних медіа-даних.
Reputation
reputation.com
Світ взаємодій вимагає платформи дій. Перетворіть відгуки з оглядів, лайків, списків, коментарів і кліків у свою конкурентну перевагу.
Rival IQ
rivaliq.com
Rival IQ надає аналітику та аналіз конкурентів, щоб допомогти цифровим маркетологам приймати обґрунтовані рішення, покращувати результати та краще розуміти конкурентів. Використовуючи контрольні показники та порівняльний аналіз, Rival IQ дозволяє цифровим маркетологам відкривати нові можливості, виз...
Socialinsider
socialinsider.io
Спрощена та зрозуміла аналітика соціальних мереж для зайнятих маркетологів. Socialinsider поєднує соціальний інтелект, аналітику, бенчмаркінг і прослуховування в одній платформі. Оптимізуйте свою стратегію в соціальних мережах. Отримайте розширену аналітику та глибоке розуміння прослуховування. П...
PandaMetrics
pandametrics.com
Відстежуйте згадування свого бренду та бренду своїх конкурентів на платформах WeChat і Weibo. Перевіряйте приблизне охоплення, аналізуйте настрої згадок, відстежуйте коментарі, оцінки "подобається", поширення тощо.
Palowise
palowise.ai
Palowise пропонує багату інформацію про соціальні медіа та аналітику, щоб ви могли приймати розумні рішення для своїх брендів. Ми постійно просуваємось за допомогою досліджень і технологічної співпраці, щоб отримати краще розуміння поведінки людей у цифровій екосистемі. Palowise розпочав свій шля...
MirrorWeb
mirrorweb.com
MirrorWeb надає уніфіковану комунікаційну платформу спостереження. Ми підтримуємо фірми у виконанні вимог щодо ведення записів, встановлених SEC, FINRA, FCA та MiFID. Платформа фіксує всі електронні комунікації, включаючи електронну пошту, соціальні мережі, веб-сайти, обмін миттєвими повідомленнями,...
Midesk
midesk.co
Платформа Midesk допомагає організаціям охоплювати їх ключову оперативну діяльність з аналізу ринку, від збору даних до поширення інформації. Отримайте значущі дані з медіа шуму, зрозумійте клієнтів, стежте за конкурентами, зберігайте та візуалізуйте ринкові дані у звітах, знайдіть нові можливості ...