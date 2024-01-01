Deskhero

Deskhero

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Вебсайт: deskhero.com

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Deskhero» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

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Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення служби підтримки

Вебсайт: deskhero.com

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Альтернативи

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Zendesk

Zendesk

zendesk.com

Intercom

Intercom

intercom.com

Freshdesk

Freshdesk

freshdesk.com

Zoho Desk

Zoho Desk

zoho.com

Tidio

Tidio

tidio.com

RingCentral

RingCentral

ringcentral.com

JustCall

JustCall

justcall.io

Chatwoot

Chatwoot

chatwoot.com

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ConnectWise Manage

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helpscout.net

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