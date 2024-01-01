Desk360 — це багатоканальна платформа підтримки клієнтів, яка дозволяє компаніям будь-якого розміру мати круговий огляд своїх клієнтів і використовувати папку «Вхідні» нового покоління для своїх мобільних програм і веб-сайтів. Це дозволяє вам спілкуватися зі своїми клієнтами через будь-який канал (електронна пошта, чат, соціальні мережі, WhatsApp і навіть вікно повідомлень у їхніх мобільних програмах), водночас об’єднуючи всі повідомлення на одному екрані для ваших представників клієнтів. За допомогою Desk360 ви можете створити папку «Вхідні», щоб ваші користувачі могли зв’язуватися з вами на власних умовах. Desk360 пропонує інтеграцію з App Store, Google Play Store і Huawei AppGallery, тож ви можете об’єднати всі огляди магазинів на одній сторінці та відповідати своїм клієнтам, не перемикаючись між обліковими записами магазинів. Керувати своїми обліковими записами в соціальних мережах за допомогою Desk360 – це просто. Ви можете переглядати та відповідати на всі повідомлення клієнтів із Facebook, Instagram і Twitter на одному екрані, заощаджуючи величезну кількість часу вашим представникам. Ви використовуєте різні електронні адреси для надання підтримки своїм клієнтам? Не хвилюйтеся, адже ви можете об’єднати всі свої електронні адреси на одному екрані. Більше того, ви можете створити власні сторінки поширених запитань і контактів на своєму веб-сайті, щоб надати своїм клієнтам цілісну підтримку від вашого бренду. Відкрийте для себе Desk360 сьогодні та почніть спілкуватися зі своїми клієнтами за допомогою попередньо визначених повідомлень Desk360, підготовлених професійними перекладачами на 40 мов! Керуйте повідомленнями клієнтів, які надходять із цих 11 каналів, на одній сторінці та отримуйте докладні звіти як про продукти, так і про користувачів. Виберіть, хто відповідатиме за який проект, призначивши для кожного продукту спеціальних агентів, і заохочуйте співпрацю між командами, щоб підвищити їх ефективність!

Вебсайт: desk360.com

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