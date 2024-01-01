Альтернативи - Designrr
Canva
canva.com
Canva — це платформа графічного дизайну, яка дозволяє користувачам створювати графіку в соціальних мережах, презентації, плакати, документи та інший візуальний вміст. Користувачі можуть вибирати з багатьох професійних шаблонів, а також редагувати дизайни та завантажувати власні фотографії за допомог...
VistaCreate
create.vista.com
Найпростіший онлайн-редактор зображень ᐉ VistaCrate (раніше Crello) ➤ Створюйте власні дизайни ✓ Опублікуйте ✓ Обкладинку ✓ Анімації ☝ Використовуйте найкраще програмне забезпечення для онлайн-дизайну ⏩ Це легко та безкоштовно! Безкоштовний інструмент графічного дизайну, який допоможе вам створити ...
PosterMyWall
postermywall.com
Красиві дизайни. Просування без зусиль. Розкажіть про себе за допомогою чудової графіки, відео, плакатів і листівок у соціальних мережах.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
№1 альтернатива Adobe® Acrobat®: PDFelement — це ваше комплексне рішення для PDF. Створюйте, редагуйте, конвертуйте та підписуйте файли PDF у кращий спосіб.
Desygner
desygner.com
Інструмент графічного дизайну для недизайнерів. Створення контенту для всіх. Приєднуйтеся до понад 20 мільйонів людей і 60 тисяч компаній, які використовують Desygner. Створюйте такий вміст, як публікації в соціальних мережах, оголошення, презентації, візитні картки, флаєри тощо.
Renderforest
renderforest.com
Усі інструменти дизайну в одному місці. Почніть розвивати свій бізнес, створюючи приголомшливі відео, анімацію, брендинг, макети, презентації, графіку та професійні веб-сайти!
Visme
visme.co
Створюйте професійні презентації, інтерактивну інфографіку, гарний дизайн і захоплюючі відео – все в одному місці. Почніть користуватися Visme сьогодні.
Venngage
venngage.com
Приєднуйтесь до понад 5 мільйонів професіоналів, які вважають Venngage улюбленим виробником інфографіки. Вибирайте з понад 10000 професійних шаблонів, створених для бізнесу.
Marq
marq.com
Marq (раніше Lucidpress) дає змогу кожному в організації створювати вміст бренду за допомогою заблокованих шаблонів брендів. Попрощайтеся зі своїм творчим відставанням.
Template.net
template.net
Красиво оформлені шаблони, які легко редагувати, щоб ваша робота була виконана швидше та розумніше. Просто переглядайте, шукайте, зберігайте та завантажуйте наші прості у використанні шаблони.
Curvenote
curvenote.com
Письменницька платформа для науки. Чудовий інструмент для письма, призначений для технічного написання, підключений до Юпітера.
Xara Cloud
xara.com
Менше дизайнерської роботи, більше бізнес-результатів. Створюйте контент, який розмовляє з вашою аудиторією. Повний набір інструментів, який відображає ваші ідеї з візуальними результатами. Дизайнерські навички не потрібні.
Publitas
publitas.com
Ми допомагаємо брендам публікувати каталоги в Інтернеті, щоб забезпечити гарний досвід покупки.
iPaper
ipaper.io
iPaper — це платформа цифрового каталогу, яка дозволяє перетворювати ваші друковані листівки та каталоги на повністю інтерактивні цифрові покупки. Привертайте увагу покупців за допомогою зображень продуктів і відео. Збільште трафік і продажі за допомогою покупок у каталозі через електронну пошту, Wh...
Picmaker
picmaker.com
Розвивайте свою гру в соціальних мережах за допомогою інструменту керування на основі штучного інтелекту від Picmaker. Оптимізуйте створення вмісту, планування та аналітику за допомогою вдосконалених алгоритмів і автоматизації. Спробуємо зараз!
Smore
smore.com
Smore — це інструмент для спільної розсилки інформаційних бюлетенів, який зосереджений на простоті використання, красивих і значущих результатах, інтеграції та простій автоматизації.
Curated
curated.co
Розсилайте приголомшливі інформаційні бюлетені електронною поштою, які дійсно подобаються вашим читачам. Наш надійний (настроюваний) шаблон чудово виглядає в кожному поштовому клієнті, тому ви можете зосередитися на вмісті, а не на дизайні.