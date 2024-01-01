Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DesignMunk» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
DesignMunk — це підібрана колекція найкращих прикладів дизайну цільових і домашніх сторінок, які надихають веб-дизайнерів і маркетологів. Веб-сайт містить широкий вибір дизайнів цільових сторінок для різних галузей і випадків використання, таких як технології, бізнес, агентства, електронна комерція, фінанси, маркетинг тощо.
Для кожної запропонованої цільової сторінки DesignMunk надає знімок екрана, назву компанії/продукту, дату запуску та деякі відповідні теги категорії. Приклади цільових сторінок демонструють креативні, орієнтовані на конверсію дизайни з такими елементами, як головні розділи, заклики до дій, функції продукту, відгуки клієнтів тощо.
Куратором веб-сайту є @tajim, який регулярно вибирає та демонструє найкращі ідеї для цільових сторінок.
Окрім представлених цільових сторінок, на сайті також є розділи для інструментів дизайну штучного інтелекту, книг з дизайну, UX-мікрокопії та можливість для користувачів надсилати власні цільові сторінки для потенційного включення.
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «DesignMunk». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.