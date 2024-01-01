Designer Daily

Designer Daily

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Вебсайт: designer-daily.com

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Місце, де дизайнери можуть знайти натхнення, ресурси та думки, які стануть у нагоді в їхній щоденній роботі. Його підтримує Мірко Гумберт, швейцарський графічний та веб-дизайнер. Основні теми, які охоплюються, — це графічний дизайн, реклама, фотографія, типографіка, веб-дизайн та дизайн інтер’єру.

Вебсайт: designer-daily.com

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