Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Designer Daily» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Місце, де дизайнери можуть знайти натхнення, ресурси та думки, які стануть у нагоді в їхній щоденній роботі. Його підтримує Мірко Гумберт, швейцарський графічний та веб-дизайнер. Основні теми, які охоплюються, — це графічний дизайн, реклама, фотографія, типографіка, веб-дизайн та дизайн інтер’єру.

Вебсайт: designer-daily.com

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