Design World

Design World

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Вебсайт: designworldonline.com

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Design World Online надає інженерам-конструкторам технічний контент і ресурси, які допомагають розробляти продукти швидше, розумніше та в межах бюджету. Серед інформації про нові продукти, технічних посібників, відео, 3D-моделей CAD і форумів спільноти Design World є найкориснішим онлайн-ресурсом для професійних інженерів.

Вебсайт: designworldonline.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Design World». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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