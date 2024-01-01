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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Design World Online надає інженерам-конструкторам технічний контент і ресурси, які допомагають розробляти продукти швидше, розумніше та в межах бюджету. Серед інформації про нові продукти, технічних посібників, відео, 3D-моделей CAD і форумів спільноти Design World є найкориснішим онлайн-ресурсом для професійних інженерів.

Вебсайт: designworldonline.com

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