Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Design Week» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Провідний британський онлайн-журнал про дизайн. Надаємо вам останні новини та натхнення щодо графіки, брендингу, інтер’єрів, цифрових технологій, продуктів, меблів тощо. Ви можете знайти останні новини дизайну, перегляди та натхнення на Design Week!

Вебсайт: designweek.co.uk

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Design Week». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.