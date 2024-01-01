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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

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Design News — це надійне джерело новин, тенденцій, а також інформаційних технологій і аналізу для інженерної спільноти.

Вебсайт: designnews.com

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