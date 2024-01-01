Democracy Now!

Democracy Now!

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Вебсайт: democracynow.org

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Щоденна програма теле/радіо новин, яку ведуть Емі Гудман і Хуан Гонсалес, є піонером найбільшої спільної медіа-співпраці в США.

Вебсайт: democracynow.org

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