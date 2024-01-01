Альтернативи - Delibr
OneDesk
onedesk.com
OneDesk поєднує в собі онлайн-службу підтримки та програмне забезпечення для керування проектами. Обслуговуйте своїх клієнтів і керуйте командними проектами за допомогою однієї програми.
Accompa
accompa.com
Хмарний програмний інструмент керування вимогами №1. Використовується відділами бізнес-аналізу, управління продуктами, інженерними та ІТ-групами в 100 компаніях. Отримайте БЕЗКОШТОВНУ пробну версію на 30 днів. Від Accompa.
Olive
olive.app
Відчуйте майбутнє прийняття рішень в ІТ та пошуку програмного забезпечення з Olive. Olive — це єдина платформа пошуку програмного забезпечення, яка поєднує в собі потужність штучного інтелекту та людський досвід, щоб допомогти вам приймати кращі рішення. Платформа Olive дає вам змогу централізуват...
Userdoc
userdoc.fyi
Userdoc — це сучасний інструмент керування вимогами, спрямований на спрощення процесу створення та керування історіями користувачів, персонажами та шляхами користувачів. Платформа пропонує допомогу штучного інтелекту, що дозволяє користувачам економити час на створення історій користувачів, персонаж...
Reqstudio
reqstudio.com
ReqStudio — це онлайн-рішення для компаній, яке збирає вимоги, і воно має одну основну мету — зробити ваш досвід збирання програмного забезпечення та створення документації та пройти весь процес, легкий, простий і щоб він вам сподобався. Більш ніж у 60% випадків управління проектами розробки програм...
Flow Engineering
flowengineering.com
Гнучке відстеження вимог відповідає Digital Twin. Flow – це спеціально розроблена програма, яка допомагає гнучким командам працювати швидше.