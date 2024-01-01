Delegasi

Delegasi

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Вебсайт: delegasi.co

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Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Це як мати фінансовий звіт, зроблений вашим власним бухгалтером, за нижчою ціною. Делегування – це послуга підготовки фінансових звітів для підприємств малого та середнього бізнесу, чиї прибутки та збитки все ще коливаються від місяця до місяця

Вебсайт: delegasi.co

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