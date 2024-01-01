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Defense News – це джерело новин для тих, хто приймає рішення у сфері оборони. Ми надаємо світовій оборонній спільноті останні новини та аналітику програм, політики, політики, бізнесу та технологій, обслуговуючи вищих військових і промислових керівників, які приймають рішення.

Вебсайт: defensenews.com

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