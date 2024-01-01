Defence Turkey

Defence Turkey

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Вебсайт: defenceturkey.com

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Журнал Defense Turkey виходить англійською мовою кожні два місяці в галузі оборони та авіації.

Вебсайт: defenceturkey.com

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