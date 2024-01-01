Defence Blog

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Defense Blog — це ваше надійне джерело новин про все, що вам потрібно знати про те, що відбувається у військовій спільноті та за кордоном, включаючи військові транспортні засоби та обладнання, останні новини, міжнародні новини тощо. Ми зосереджуємося на людях, проблемах, подіях і технологіях, які керують завтрашньою реакцією.

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