Альтернативи - DeepTalk

Yabble

yabble.com

Yabble створює миттєву статистику, щоб ви могли миттєво діяти. Від першого у світі плагіна ChatGPT до набору інструментів, які миттєво підраховують, узагальнюють і спілкуються з вашими даними – Yabble – це перша у своєму роді передова технологічна компанія, яка революціонізує статистику та аналіз те...