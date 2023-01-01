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Альтернативи - DeepStream

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.

Zoho CRM

Zoho CRM

zoho.com

Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!

Workday

Workday

workday.com

Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.

PandaDoc

PandaDoc

pandadoc.com

PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...

Fiverr Workspace

Fiverr Workspace

workspace.fiverr.com

Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.

Keap

Keap

keap.com

Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.

Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign

adobe.com

Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.

Bonsai

Bonsai

hellobonsai.com

Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.

Zoho Contracts

Zoho Contracts

zoho.com

Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.

Accelo

Accelo

accelo.com

Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.

Better Proposals

Better Proposals

betterproposals.io

Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.

RFPIO

RFPIO

rfpio.com

RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.

Proposify

Proposify

proposify.com

Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.

Canopy

Canopy

canopytax.com

Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.

Qwilr

Qwilr

qwilr.com

Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.

Practice Ignition

Practice Ignition

practiceignition.com

Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е

Quotient

Quotient

quotientapp.com

Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.

Nusii

Nusii

nusii.com

Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.

FastSpring

FastSpring

fastspring.com

FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.

Ironclad

Ironclad

ironcladapp.com

Програмне забезпечення для керування контрактами Ironclad — це єдине рішення, яке дозволяє компаніям розробляти та розгортати контракти будь-якого типу чи складності самостійно за лічені хвилини.

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

BlueSnap

BlueSnap

bluesnap.com

BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.

Loopio

Loopio

loopio.com

Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.

Quoter

Quoter

quoter.com

Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.

Concord

Concord

concordnow.com

Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.

Momenteo

Momenteo

momenteo.com

Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.

Gatekeeper

Gatekeeper

gatekeeperhq.com

Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.

DigiFabster

DigiFabster

digifabster.com

Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

Legislate

Legislate

legislate.ai

Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...

Contract Cardinal

Contract Cardinal

contractcardinal.com

Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.

Contractify

Contractify

contractify.io

Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...

Upwex

Upwex

upwex.io

Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.

Tradogram

Tradogram

tradogram.com

КРАЩИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ Автоматизуйте процес купівлі за допомогою спеціальних замовлень на купівлю, заявок і запитів пропозицій. Укладайте кращі угоди, спрощуйте схвалення та завершуйте свій тристоронній матч на Tradogram.

Linksquares

Linksquares

linksquares.com

Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.

Papernest

Papernest

papernest.com

Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...

Juro

Juro

juro.com

Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.

Jiga

Jiga

jiga.io

Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.

Orgzit

Orgzit

orgzit.com

Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.

Bidsketch

Bidsketch

bidsketch.com

Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.

SpringCM

SpringCM

springcm.com

SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...

Zoura

Zoura

zuora.com

Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.

Rev.io

Rev.io

rev.io

Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...

Zbizlink

Zbizlink

zbizlink.com

Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...

Scaido.io

Scaido.io

scaido.io

A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot

Propoze

Propoze

propoze.app

Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...

Dasseti

Dasseti

dasseti.com

Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...

Proposeful

Proposeful

proposeful.com

Proposeful is the perfect solution to send proposals and contracts, track when clients open them and close sales faster with electronic signature.

Pitch Power

Pitch Power

pitchpower.ai

Generate business services proposals and discover leads for your independent, agency or enterprise using Pitch Power’s fine tuned AI software. Save time. Increase volume. Convert more. Win back your time.

Estii

Estii

estii.com

Estimation software for solution providers. Estii helps service businesses estimate, price and win more profitable business. Sales, solutions and delivery teams can collaborate on estimates in real-time, iterating on scope and schedule and exporting high quality commercial proposals in an instant.

Bidhive

Bidhive

bidhive.com

Plan, manage and track your company’s bid management activity all in one place. Bidhive has been developed specifically to help organisations unify their sales, pre-contracts and bid teams to make the time-sensitive bid process faster and more efficient. We go a step further and provide executives w...

Apropo

Apropo

apropo.io

Apropo is a proposal automation tool specifically for software development companies and specialists. Make your project estimates more accurate, win more deals and never miss the budget again thanks to real-time estimate vs. reality reporting.

EZsign

EZsign

ezsign.ca

Try eZsign FOR FREE. Flexible pricing plans. Top-tier security. Designed for Canadian businesses.

uman.ai

uman.ai

uman.ai

By utilizing uman's AI assistant, companies can streamline key business functions such as proposal creation, client support and employee onboarding. It breaks down data barriers silos and boosts accessibility and reusability of information within the company. The result is less stress for sales, pre...

Tango

Tango

tangoagreements.com

Client engagement software for creative agencies. Streamline proposal approval, automate invoicing and payment, and simplify purchasing of add-on services.

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