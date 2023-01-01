Альтернативи - DeepStream
Hubspot
hubspot.com
HubSpot пропонує повну платформу маркетингу, продажів, обслуговування клієнтів і програмне забезпечення CRM, а також методологію, ресурси та підтримку, щоб допомогти підприємствам розвиватися краще. Почніть роботу з безкоштовними інструментами та оновлюйте їх у міру зростання.
Zoho CRM
zoho.com
Керуйте своїм бізнесом за допомогою набору онлайн-інструментів підвищення продуктивності та додатків SaaS від Zoho. Нам довіряють понад 50 мільйонів користувачів у всьому світі. Спробуйте наш план Forever Free!
Workday
workday.com
Workday Enterprise Management Cloud наразі містить рішення для фінансів, кадрів, планування та управління витратами. Enterprise Management Cloud долає обмеження ERP і перетворює компанії на організації, що перевершують ефективність. Вивчайте більше.
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc — це американська компанія, що займається програмним забезпеченням, що надає програмне забезпечення SaaS. Платформа надає програмне забезпечення для процесів продажів. PandaDoc розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, з головними офісами в Мінську, Білорусь, і Санкт-Петербурзі, Флорида. про...
Fiverr Workspace
workspace.fiverr.com
Найкращий інструмент керування клієнтами для фрілансерів і малого бізнесу. Розумніше виставлення рахунків, пропозиції, відстеження часу, платежі та контракти Раніше AND.CO.
Keap
keap.com
Keap допомагає вам розвивати свій бізнес, покращувати обслуговування клієнтів і збільшувати продажі. Виберіть Keap Grow, Keap Pro або Infusionsoft від Keap, щоб відповідати потребам вашого бізнесу. Розпочніть безкоштовну пробну версію.
Adobe Acrobat Sign
adobe.com
Підпишіть документи та форми. Легко. Безпечно. Де завгодно. Одне місце для всіх ваших PDF-файлів і електронних підписів. Акробат зрозумів. Перетворюйте та прискорюйте свої робочі процеси за допомогою Acrobat Sign — кращого рішення для електронного підпису від Microsoft і єдиного інструменту для ел...
Dropbox DocSend
docsend.com
Спробуйте нашу безпечну платформу обміну документами безкоштовно. Миттєво дізнайтеся, коли відкриваються документи та які сторінки читаються.
Bonsai
hellobonsai.com
Програмне забезпечення для куленепробивних контрактів, електронних підписів, пропозицій і виставлення рахунків, яке використовують понад 200 000 найкращих фрілансерів. Заспокойтеся та зосередьтеся на своїй роботі.
Zoho Contracts
zoho.com
Zoho Contracts — це багатофункціональна платформа CLM, яка дозволяє оптимізувати ваші контрактні процеси та досягти відповідності в масштабі зі зниженням витрат.
Accelo
accelo.com
Спростіть управління проектами, утримувачами, продажами та обслуговуванням. Отримайте видимість у своїй базі даних клієнтів, покращуйте процеси та приділяйте більше часу своєму досвіду.
Better Proposals
betterproposals.io
Надсилайте професійні бізнес-пропозиції вдвічі швидше за допомогою Better Proposals. Укладайте більше угод із глибокою аналітикою та цифровими підписами.
RFPIO
rfpio.com
RFPIO надає програмне забезпечення RFP, яке допомагає покращити процес пропозиції щодо продажу. Заплануйте демонстрацію, щоб негайно скоротити час відповіді на запит пропозиції.
Proposify
proposify.com
Програмне забезпечення для пропозицій, яке дає лідерам продажів контроль і бачення найважливіших етапів їхнього процесу продажів. Спробуйте Proposify безкоштовно протягом 14 днів.
Canopy
canopytax.com
Canopy — це хмарне програмне забезпечення для керування бухгалтерською практикою, яке включає CRM, керування документами, програму клієнтського порталу, робочий процес, платежі, час і виставлення рахунків.
Qwilr
qwilr.com
Укладайте кожну угоду. Виграйте більше завдяки веб-пропозиціям, які виділяються та забезпечують покупцям світового рівня.
Practice Ignition
practiceignition.com
Надсилайте пропозиції, контракти та платежі в одному документі — це швидший і ефективніший спосіб керувати взаємодіями з клієнтами. Practice Ignition робить його супер е
Quotient
quotientapp.com
Тисячі компаній вибирають Quotient, щоб надати своїм клієнтам 5-зіркові пропозиції. Quotient організує ваш процес продажів і допоможе вам виглядати добре.
Nusii
nusii.com
Припиніть боротьбу з Word, InDesign і PDF-файлами. Nusii дозволяє щоразу створювати гарні пропозиції за менший час.
FastSpring
fastspring.com
FastSpring — це компанія, що займається продажем програмного забезпечення як послуги (SaaS), яка пропонує повну платформу електронної комерції для компаній, які продають програмне забезпечення та інші онлайн-цифрові продукти.
Ironclad
ironcladapp.com
Програмне забезпечення для керування контрактами Ironclad — це єдине рішення, яке дозволяє компаніям розробляти та розгортати контракти будь-якого типу чи складності самостійно за лічені хвилини.
RepricerExpress
repricerexpress.com
RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.
Paddle
paddle.com
Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.
BlueSnap
bluesnap.com
BlueSnap — це рішення для онлайн-платежів для компаній електронної комерції, B2B і SaaS, які спеціалізуються на глобальній обробці платежів і платіжних шлюзах для онлайн-бізнесу.
Loopio
loopio.com
Змініть процес відповіді на ваші пропозиції — і дайте волю своєму зростанню. Дізнайтеся, чому понад 800 компаній використовують Loopio для відповідей на запити пропозицій, DDQ та анкети безпеки.
Quoter
quoter.com
Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.
Ansarada
ansarada.com
Завжди досягайте найкращого результату за допомогою передових рішень Ansarada Virtual Data Room. Залиште застарілі кімнати даних і приєднайтеся до провідних світових торговців зараз.
Concord
concordnow.com
Concord — це найпростіша платформа для керування контрактами для співпраці, керування, підписання та зберігання угод.
Momenteo
momenteo.com
Зручне бухгалтерське рішення, призначене для фрілансерів, щоб відстежувати вашу роботу, витрати, подорожі тощо.
Gatekeeper
gatekeeperhq.com
Gatekeeper — це провідна платформа керування життєвим циклом постачальників і контрактів (VCLM) для компаній будь-якого розміру. Відновіть видимість, візьміть під контроль, забезпечте відповідність і керуйте ризиками третіх сторін в одному рішенні.
DigiFabster
digifabster.com
Як програмне забезпечення для оцінки вартості може підвищити продажі вашого цеху з ЧПК? Надання миттєвих онлайн-котирувань ЧПК допомагає механічним цехам пристосуватися до мінливих потреб своїх клієнтів. Використовуйте для внутрішнього використання, щоб скоротити час відповіді на RFQ до хвилин, або ...
DataWeave
dataweave.com
DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...
Legislate
legislate.ai
Legislate – це юридична технологічна компанія, заснована в Оксфорді, яка дозволяє людям, які не є юристами, безпечно створювати, керувати та шукати схвалені юристами контракти без будь-яких законних коштів. Програмне забезпечення для керування контрактами Legislate побудовано на запатентованій техно...
Contract Cardinal
contractcardinal.com
Заощаджуйте час, гроші та енергію, використовуючи найпростіше та найдоступніше програмне забезпечення для керування контрактами на ринку.
Contractify
contractify.io
Програмне забезпечення для керування контрактами для електронного підписання, керування та автоматизації всіх ваших контрактів онлайн. Contractify дає змогу командам співпрацювати онлайн.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen — це просте у використанні та безпечне програмне забезпечення для управління з цінами, прийнятними для будь-якої організації, яке складається з розширеного керування контрактами, 100% безпаперового керування засіданнями правління, легкого керування об’єктами, бездоганно інтегрованих пост...
Upwex
upwex.io
Розширення для веб-переглядача, яке використовує ШІ для покращення результатів для фрілансерів і компаній на Upwork. Інструменти AI для Upwork: рейтинг вакансій, створення пропозицій і синхронізація CRM.
Tradogram
tradogram.com
КРАЩИЙ СПОСІБ УПРАВЛІННЯ ЗАКУПІВЛЯМИ Автоматизуйте процес купівлі за допомогою спеціальних замовлень на купівлю, заявок і запитів пропозицій. Укладайте кращі угоди, спрощуйте схвалення та завершуйте свій тристоронній матч на Tradogram.
Linksquares
linksquares.com
Юридичні команди покладаються на LinkSquares, щоб легко складати, переглядати та виконувати угоди за допомогою програмного забезпечення для керування контрактами на основі штучного інтелекту.
Pricer24
pricer24.com
Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.
Papernest
papernest.com
Усі ваші контракти та підписки. Всього в кілька кліків, досить просто. Електрика, газ, інтернет-блок, тарифний план мобільного зв’язку, страхування будинку, преса тощо. 👉 100% безкоштовно! Єдиний простір для централізації, підписки, перемикання та вільного розірвання всіх ваших контрактів і підпи...
Juro
juro.com
Допоможіть своїй команді за допомогою Juro — комплексного програмного забезпечення для автоматизації контрактів, яке спрощує створення, виконання та керування юридичними контрактами.
Jiga
jiga.io
Синхронізуйте своїх постачальників із комунікаційним стеком вашої організації. Автоматизуйте запити пропозицій, замовлення на замовлення та відстеження статусу замовлень.
Orgzit
orgzit.com
Потужність Enterprise CRM із гнучкістю Excel. Універсальна система продажів для представників виробників і дистриб’юторів. Оптимізуйте продажі, пропозиції, послуги та фінанси, перейшовши від розрізнених електронних таблиць до єдиної централізованої програми.
Bidsketch
bidsketch.com
Програмне забезпечення для пропозицій Bidsketch дозволяє створювати, електронно підписувати та відстежувати професійні пропозиції клієнтів за 50% менше часу.
SpringCM
springcm.com
SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...
Zoura
zuora.com
Zuora є лідером у сфері управління підписками. Створюйте та розвивайте свій успішний бізнес із передплати за допомогою набору передових інструментів виставлення рахунків від Zuora.
Rev.io
rev.io
Rev.io provides sophisticated billing-as-a-service (BaaS) to communications companies, wireless and IoT providers, and voice and network MSPs. Rev.io enables clients managing sophisticated subscription billing models with the industry’s most complete quote-to-cash financial processing experience to ...
Zbizlink
zbizlink.com
Zbizlink is a dynamic, cloud-based proposal management tool that combines six core business applications into a single software to help small to corporate proposal teams automate the proposal process. Zbizlink is all-inclusive. More than just a proposal management tool, it’s engineered to ease gover...
Scaido.io
scaido.io
A service for automating business sales processes, which speeds up and simplifies the preparation of quotes, estimates and commercial proposals, in conjunction with your CRM system, like Pipedrive or HubSpot
Propoze
propoze.app
Propoze is an easy-to-use proposal management software that allows users to quickly create and share sales proposals. It stands out among its competitors due to its simplicity and ease of use. Its drag-and-drop proposal builder helps users create proposals in just minutes - and every proposal looks ...
Dasseti
dasseti.com
Dasseti (formerly Diligend) is an award-winning software provider that helps institutional investors, investment consultants and investment managers meet the rigorous demands for data collection, analysis, exchange, reporting and compliance at every stage of the investment lifecycle. Dasseti Collect...
Proposeful
proposeful.com
Proposeful is the perfect solution to send proposals and contracts, track when clients open them and close sales faster with electronic signature.
Pitch Power
pitchpower.ai
Generate business services proposals and discover leads for your independent, agency or enterprise using Pitch Power’s fine tuned AI software. Save time. Increase volume. Convert more. Win back your time.
Estii
estii.com
Estimation software for solution providers. Estii helps service businesses estimate, price and win more profitable business. Sales, solutions and delivery teams can collaborate on estimates in real-time, iterating on scope and schedule and exporting high quality commercial proposals in an instant.
Bidhive
bidhive.com
Plan, manage and track your company’s bid management activity all in one place. Bidhive has been developed specifically to help organisations unify their sales, pre-contracts and bid teams to make the time-sensitive bid process faster and more efficient. We go a step further and provide executives w...
Apropo
apropo.io
Apropo is a proposal automation tool specifically for software development companies and specialists. Make your project estimates more accurate, win more deals and never miss the budget again thanks to real-time estimate vs. reality reporting.
EZsign
ezsign.ca
Try eZsign FOR FREE. Flexible pricing plans. Top-tier security. Designed for Canadian businesses.
uman.ai
uman.ai
By utilizing uman's AI assistant, companies can streamline key business functions such as proposal creation, client support and employee onboarding. It breaks down data barriers silos and boosts accessibility and reusability of information within the company. The result is less stress for sales, pre...
Tango
tangoagreements.com
Client engagement software for creative agencies. Streamline proposal approval, automate invoicing and payment, and simplify purchasing of add-on services.