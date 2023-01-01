Альтернативи - DeepStream

SpringCM

springcm.com

SpringCM — це безпечна хмарна платформа, яка керує договорами купівлі-продажу та всіма типами документів у настільних комп’ютерах, мобільних і партнерських програмах, таких як Salesforce. SpringCM керує всім життєвим циклом контракту за допомогою вдосконалених робочих процесів, які автоматизують руч...