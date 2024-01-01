DeepMake

DeepMake

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Вебсайт: deepmake.com

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DeepMake — це інструмент на основі штучного інтелекту (ШІ), призначений головним чином для створення контенту з акцентом на відеоефекти (VFX). Використовуючи штучний інтелект з відкритим кодом, DeepMake пропонує низку послуг для спрощення й оптимізації процесу створення контенту. Ці послуги включають миттєві відеоефекти, створення стокових відео з текстових підказок і негайну сегментацію шарів. Інструмент має такі функції, як створення стабільного дифузійного відео, що дозволяє користувачам створювати високоякісні відео з письмових підказок або розширювати наявні кліпи. Він також використовує інтелектуальну сегментацію шарів, яка автоматизує сегментацію персонажів, фону та об’єктів у відео, таким чином полегшуючи точні модифікації відео та динамічне оповідання. Ще однією ключовою особливістю DeepMake є потужна технологія зміни обличчя, призначена для оживлення персонажів, заміни дублерів і створення анімованих аватарів для ігор і потокового передавання. Інструмент також має функцію масштабування відео, яка спрямована на підвищення якості та деталізації відео. DeepMake додатково забезпечує інтеграцію з Adobe After Effects і Nuke, таким чином розширюючи свої візуальні ефекти на основі штучного інтелекту на інструменти, з якими користувачі вже знайомі. DeepMake пропонує структуру ціноутворення для різних типів використання, включаючи версію з відкритим вихідним кодом і повністю безкоштовну з необмеженим використанням, а також пакети преміум-класу з ексклюзивними функціями та технічною підтримкою.

Вебсайт: deepmake.com

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