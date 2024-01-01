DeepLearning.AI

DeepLearning.AI

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Вебсайт: deeplearning.ai

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DeepLearning.AI робить освіту ШІ світового рівня доступною для людей у ​​всьому світі. DeepLearning.AI був заснований Ендрю Нґ, світовим лідером у галузі ШІ.

Вебсайт: deeplearning.ai

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