Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Deed Nonprofit» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Платформа благодійності та волонтерства на робочому місці, яка ставить людей на перше місце, тому що користувальницький досвід ніколи не повинен стояти між вами та доброю справою.

Вебсайт: joindeed.com

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