Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Deccan Chronicle» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Deccan Chronicle пропонує вам останні новини, погляди, аналіз та зображення з Індії та світу.

Вебсайт: deccanchronicle.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Deccan Chronicle». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.