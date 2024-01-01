Dealls

Dealls

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Вебсайт: dealls.com

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Портал ATS і вакансій №1 в Індонезії, який об’єднує найкращі таланти та компанії. Dealls пропонує підібраний вибір вакансій для осіб, попередньо відібраних і підібраних нашою командою. Співпрацюючи з нами, понад 500 компаній заощадили час і гроші, отримуючи лише відповідних і найкращих кандидатів. Шукачі роботи люблять Dealls, тому що вони можуть подати заявку в кілька провідних компаній одним клацанням миші та отримувати відповіді в 21 раз швидше, ніж на інших платформах.

Вебсайт: dealls.com

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