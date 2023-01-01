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Альтернативи - Dealavo

RepricerExpress

RepricerExpress

repricerexpress.com

RepricerExpress — це провідне на ринку інтелектуальне рішення для переоцінки для продавців Amazon і eBay, яке дозволяє збільшити продажі та прибутки.

Paddle

Paddle

paddle.com

Допомога B2B і B2C SaaS збільшити глобальні конверсії, зменшити відтік, підтримувати відповідність вимогам і швидко розширюватися.

Quoter

Quoter

quoter.com

Програмне забезпечення для оцінки продажів ІТ ніколи не буде колишнім. Quoter — це платформа обміну котируваннями, яка усуває суперечності між покупцем і продавцем професійних послуг. Оновіть процес продажів сьогодні.

DataWeave

DataWeave

dataweave.com

DataWeave — це платформа цифрової комерції на основі SaaS, яка надає аналітику цифрових полиць і динамічні цінові рішення для глобальних споживчих брендів і роздрібних торговців. Платформа компанії для підтримки цифрової комерції та оптимізації каналів дозволяє глобальним споживчим брендам і роздріб...

Pricer24

Pricer24

pricer24.com

Комплексне рішення для дистриб’юторів, продавців і виробників: контролінг MSRP, аналіз ринку та трендів, ринкові звіти, аналітика продукту, динамічне ціноутворення.

PriceAgent

PriceAgent

priceagent.com

Optimize pricing with our software. User answer questions, we create surveys and collect data. Our algorithm ensures quality and displays insights in graphs. Compare demographics and preferences. Projects are available for custom insights, priced at $2,000 to $4,000.

QuickLizard

QuickLizard

quicklizard.com

Quicklizard’s AI-pricing optimization platform helps multichannel retailers automate and optimize their pricing and promotions. With Quicklizard – retailers know that their prices are always aligned with their business goals. The right price for every SKU. On every channel. All the time.

Stigg

Stigg

stigg.io

Stigg — це проста у впровадженні платформа для управління цінами та упаковкою, яка адаптується. Ми виключаємо зайву складність і зайві деталі, тому ви можете реалізувати будь-який тарифний план буквально за пару хвилин. Ми подбали про всі правильні абстракції та інтеграції, тому вам не потрібно витр...

Spresso

Spresso

spresso.com

Модульні SaaS-рішення Spresso, створені роздрібними торговцями у відповідь на реальні проблеми, пов’язані з ціноутворенням, конфіденційністю даних, LTV і відтоком клієнтів. Статистика Spresso відкриває прибуток від ваших даних завдяки використанню машинного навчання, розширеної аналітики та ШІ

Pricemoov

Pricemoov

pricemoov.com

Pricemoov є глобальним постачальником рішень для управління цінами та оптимізації нового покоління, які допомагають компаніям розвивати цифрову комерцію, адаптуватися до ринкової динаміки та розширювати можливості команд продажів. Завдяки потужній системі аналізу даних, наскрізній автоматизації та і...

ParityDeals

ParityDeals

paritydeals.com

Оптимізуйте ціноутворення та рекламні акції за допомогою ParityDeals API Наш API пропонує доступ у режимі реального часу до нашої повної бази даних про ціни залежно від місця розташування, фестивалі тощо, що полегшує вам покращення функціональності вашого продукту та пропонує користувачам бездоганн...

ProductEngine

ProductEngine

productengine.app

Поділіться своїм прайс-листом у режимі реального часу з усіма зацікавленими сторонами. Використовуйте ProductEngine, щоб консолідувати свої ціни та розпочати шлях до автоматизації бізнесу!

Minderest

Minderest

minderest.com

Minderest, європейський лідер у розвідці цін і каталогів, 400+ клієнтів у 40+ країнах. Заснована в 2012 році Minderest була однією з перших компаній Price Intelligence на ринку. Minderest працює з роздрібними продавцями, яким потрібні ціни конкурентів, і з виробниками, які бажають перевірити, чи дот...

ProPricer

ProPricer

propricer.com

ProPricer — це програмне забезпечення для ціноутворення пропозицій, створене для створення рішень для досягнення максимальної ефективності та точності при розробці, поданні, оцінці, обговоренні та аудиті ціноутворення пропозицій. ProPricer дає державним підрядникам змогу швидко та легко створювати і...

Togai

Togai

togai.com

Запустіть моделі ціноутворення на основі використання за допомогою надійної платформи обліку та виставлення рахунків Togai. Платіжна інфраструктура на основі використання, створена для обробки будь-якого масштабу.

QL2 Software

QL2 Software

ql2.com

QL2 Software, LLC була піонером на конкурентному ринку даних, забезпечуючи вилучення та аналіз веб-даних для клієнтів у багатьох галузях туризму та роздрібної торгівлі. QL2 забезпечує справжню конкурентну перевагу завдяки збору даних на вимогу, моніторингу цін, оптимізації асортименту, підбору проду...

Price Edge

Price Edge

priceedge.eu

PriceEdge — це програмне забезпечення для оптимізації та керування цінами, яке використовується для розширеного встановлення цін у різних галузях промисловості. Інструмент допоможе вам знайти можливості покращення ціни, виміряти ефективність ціни та надає чіткий огляд впливу ціноутворення з часом за...

BlackCurve

BlackCurve

blackcurve.com

BlackCurve — це ваша штаб-квартира ціноутворення електронної комерції. Ми допомагаємо компаніям електронної комерції зрозуміти своїх конкурентів і використовувати ціну для підвищення ефективності продажів. Наші клієнти довіряють BlackCurve для відстеження цін конкурентів, аналізу цін і динамічного ц...

tgndata

tgndata

tgndata.com

Аналіз конкурентоспроможної ціни tgndata — це всеохоплюючий преміум-пакет, який охоплює всі 4 основні осі онлайн-конкуренції, відстежуючи в режимі реального часу ринок електронної комерції та конкурентів/посередників, яких має кожна компанія. Сегментуйте дані своїх конкурентів у детальні діаграми за...

TrackStreet

TrackStreet

trackstreet.com

TrackStreet™ відстежує, що відбувається з вашим брендом в Інтернеті, і надає ефективну аналітичну інформацію про продажі, щоб захистити та розширити ваш бренд. TrackStreet є справжнім партнером бренду. Ми використовуємо глибоку галузеву експертизу та штучний інтелект, щоб допомогти автоматизувати за...

Price2Spy

Price2Spy

price2spy.com

Price2Spy — це програма роздрібного ціноутворення, яка використовується компаніями будь-якого розміру з різних галузей по всьому світу. Програмне забезпечення для роздрібних цін, засноване на штучному інтелекті та машинному навчанні, допомагає фахівцям електронної комерції відстежувати та аналізуват...

Feedvisor

Feedvisor

feedvisor.com

Feedvisor — це «спочатку штучний інтелект» платформа оптимізації та аналізу для брендів і продавців на Amazon, Walmart та електронних ринках. Платформа Feedvisor і команда експертів пропонують найкращу у своєму класі оптимізацію рекламної кампанії, запатентовану технологію ціноутворення, керування б...

Prisync

Prisync

prisync.com

Підприємства малого та середнього бізнесу, які входять до списку Fortune 500, покладаються на дані Prisync, щоб отримати детальний аналіз рівня C і реалізувати свою гру A, щоб збільшити зростання продажів і норми прибутку в середньому більш ніж на 20% менш ніж за тижневу вартість кави. Наша 5-зірков...

Salesbricks

Salesbricks

salesbricks.com

Кращий спосіб керувати котируванням готівки для вашого підприємства, внутрішніми продажами та виходом на ринок самообслуговування

Pricefx

Pricefx

pricefx.com

Для підприємств, які стикаються з проблемами ціноутворення, які потребують надійного прискорення прибуткового зростання та потребують точності, видимості й ефективності в ціноутворенні, Pricefx — це хмарна платформа для оптимізації ціноутворення, управління та CPQ, яка надає прозоре та оперативне рі...

PriceShape

PriceShape

priceshape.com

PriceShape — це компанія, що працює на основі програмного забезпечення як послуги (SaaS), що спеціалізується на моніторингу цін конкурентів для компаній і брендів електронної комерції, що дозволяє їм отримувати більше продажів і максимізувати дохід. Ми допомагаємо онлайн-продавцям оптимізувати їх ст...

WorkRails

WorkRails

workrails.com

WorkRails’ Services CPQ допомагає компаніям корпоративних технологій швидко й легко складати пропозиції професійних послуг. Ми ідеально підходить для команд, які продають складні послуги, але мають проблеми з точністю та своєчасністю. Платформа WorkRails Services CPQ стандартизує спосіб продажу посл...

Recurrency

Recurrency

recurrency.com

Recurrency повністю інтегрується з вашим ERP для автоматизації розповсюдження, оптимізації прибутку та підтримки лояльності клієнтів.

In Mind Cloud

In Mind Cloud

inmindcloud.com

Виробництво складне. Продавати не варто. In Mind Cloud — це єдина в світі масштабована платформа цифрових продажів, створена для виробництва. Прискоріть процес продажів, виграйте більше угод і випередьте конкурентів швидше, ніж ви думаєте.

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