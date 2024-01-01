Альтернативи - DATEV
Silktide
silktide.com
Зробіть свій веб-сайт кращим за допомогою автоматизованого тестування доступності, оптимізації вмісту та цифрового маркетингу на одній платформі.
CookieFirst
cookiefirst.com
Платформа керування згодою на файли cookie CMP. CookieFirst пропонує автоматичну згоду на файли cookie, періодичне сканування файлів cookie, автоматичний генератор політики щодо файлів cookie понад 40 мовами, інтеграцію з Google Tag Manager і Google Consent Mode та багато інших функцій керування зг...
TermsFeed
termsfeed.com
Генератор політики конфіденційності, положень і умов, ліцензійної угоди, застереження тощо. Для веб-сайтів, мобільних додатків, SaaS, Facebook.
OneTrust
onetrust.com
Наша платформа Trust Intelligence Platform допомагає організаціям об’єднувати дані, команди та процеси. Дізнайтеся, як OneTrust створює та реалізує довіру в бізнесі.
TrustArc
truste.com
TrustArc усуває розрив між конфіденційністю та даними для глибшого аналізу, ширшого доступу та постійної відповідності.
Cookie Script
cookie-script.com
Cookie-Script — це просте у використанні рішення для дотримання всіх правил використання файлів cookie. Скануйте файли cookie вашого веб-сайту та дозвольте відвідувачам контролювати свою конфіденційність.
Osano
osano.com
Osano — це проста у використанні платформа конфіденційності даних. Миттєво приведіть свій веб-сайт у відповідність із CCPA, GDPR і відстежуйте всі практики конфіденційності вашого постачальника.
Serviceform
serviceform.com
Serviceform – єдине програмне забезпечення, яке потрібне вашому бізнесу для продажу, підтримки та маркетингу Маєте відвідувачів веб-сайту, але не перетворюєте їх на клієнтів? Давайте змінимо це! Serviceform допомагає компаніям у всьому світі перетворювати відвідувачів веб-сайту на дохід. Це досягаєт...
CookieYes
cookieyes.com
CookieYes — це рішення для отримання згоди на файли cookie, яке допомагає вашому веб-сайту легко досягти відповідності GDPR і CCPA. Створіть довічно безкоштовний обліковий запис!
DPOrganizer
dporganizer.com
DPOrganizer – це шведська компанія, заснована, щоб допомогти таким спеціалістам із захисту конфіденційності виконувати більше завдань. Незалежно від того, чи потрібно вам краще організувати свою програму конфіденційності, швидше керувати своїм RoPA чи підвищити обізнаність ефективніше, професіонали ...
ComplyCloud
complycloud.com
ComplyCloud — це єдине програмне забезпечення, яке вам знадобиться для забезпечення захисту ваших даних і відповідності ІТ-безпеці. Він поєднує юридичні та ІТ-експерти з програмним забезпеченням для автоматизації всього вашого управління відповідністю та надання вам обов’язкової вихідної документаці...
Keepabl
keepabl.com
Відзначене нагородами програмне забезпечення для керування конфіденційністю Keepabl дозволяє впроваджувати та підтримувати систему конфіденційності світового класу, орієнтовану на GDPR, інтуїтивно зрозумілу та просту, з простими у використанні та звичними робочими процесами, які ховають інтелектуаль...
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine — це платформа керування конфіденційністю даних, яка сподобається всій вашій організації. Його надійне поєднання технологій, досвіду та експертизи було розроблено, щоб оптимізувати вашу програму конфіденційності та продемонструвати відповідність. PrivacyEngine — це комплексне програмне...
PrivIQ
priviq.com
Побудова довіри між нашими клієнтами та їхніми зацікавленими сторонами шляхом надання чіткого, лаконічного програмного забезпечення для керування відповідністю конфіденційності даних за моделлю SAAS. Intelligent Compliance, служба дотримання законодавства про конфіденційність Simply Global. Дизайн: ...
Zendata
zendata.dev
Повноцінна хмарна платформа захисту даних за допомогою сканування конфіденційності в реальному часі, моніторингу та виправлення для підприємств.
TRUENDO
truendo.com
TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...
consentmanager
consentmanager.net
consentmanager виділяється як найкращий інструмент керування згодою на файли cookie, пропонуючи повне налаштування за допомогою візуального редактора, CSS і HTML і можливостей "PUR". Його функція звітування в реальному часі з 12 параметрами, понад 30 показниками та інтеграцією API гарантує, що ви бу...
Secure Privacy
secureprivacy.ai
Secure Privacy допомагає компаніям зробити свої веб-сайти сумісними з GDPR (Європа), CCPA (Каліфорнія) і LGPD (Бразилія) за допомогою провідного в галузі рішення для отримання згоди на файли cookie та керування банерами. Зробіть свій веб-сайт сумісним із GDPR, CCPA та LGPD за допомогою нашого потужн...
Seers
seersco.com
Платформа управління згодою Seers — це провідний у світі банер згоди на використання файлів cookie, якому довіряють понад 50 000 компаній у Великій Британії та відповідає вимогам GDPR, CCPA, PECR і LGPD. Платформа управління згодою Seers має комплексне рішення для вашого веб-сайту. Ви можете сканува...
Securiti
securiti.ai
Securiti є піонером Data Command Center, централізованої платформи, яка забезпечує безпечне використання даних і GenAI. Він забезпечує уніфікований інтелект даних, елементи керування та оркестрування в гібридних багатохмарних середовищах. Великі глобальні підприємства покладаються на Data Command Ce...
ObservePoint
observepoint.com
Веб-сайти складні. Вони важливі для іміджу та зростання вашої компанії, а також для конфіденційності та довіри ваших клієнтів. Але на веб-сайтах так багато динамічних частин і сторінок, що майже неможливо встигати за всіма ними весь час. Платформа Web Governance від ObservePoint автоматизує сканува...
Monsido
monsido.com
Monsido — це провідне рішення для веб-керування, розроблене для того, щоб дати можливість організаціям забезпечувати чудовий і інклюзивний досвід користувачів у своїй цифровій присутності та підтримувати їхню подорож, щоб забезпечити відкритість, оптимізацію та відповідність комунікацій. Платформа M...
Usercentrics
usercentrics.com
Usercentrics – це провідна платформа керування згодою (CMP), яка дозволяє компаніям отримувати, керувати та документувати згоду своїх користувачів