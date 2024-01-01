Альтернативи - Dataships

TRUENDO

truendo.com

TRUENDO — це комплексне рішення, розроблене, щоб допомогти вам у відповідності з GDPR і CCPA. Це платформа керування згодою, яка має вбудовану автоматизовану політику конфіденційності та політику файлів cookie. TRUENDO — це високоавтоматизоване, гнучке та надійне програмне забезпечення, яке можна вс...