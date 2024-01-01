Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DataKnowl» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

DataKnowl (https://www.dataknowl.com), універсальна інтелектуальна платформа обслуговування клієнтів і взаємодії, яка поєднує хмарну телефонну систему, багатоканальний хмарний контактний центр (центр взаємодії), простий і легкий у використанні Система підтримки заявок із потужними функціями самообслуговування й автоматизації на основі штучного інтелекту (V-Agent і V-Voice).

Вебсайт: dataknowl.com

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