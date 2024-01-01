Альтернативи - Datadog

Zapier

Zapier

zapier.com

Zapier — це глобальна дистанційна компанія, яка дозволяє кінцевим користувачам інтегрувати веб-програми, якими вони користуються. Незважаючи на те, що компанія Zapier розташована в Саннівейлі, штат Каліфорнія, у ній працюють 250 співробітників, розташованих у Сполучених Штатах і в 23 інших країнах.

IFTTT

IFTTT

ifttt.com

If This Then That, також відомий як IFTTT, є безкоштовною веб-службою, яка створює ланцюжки простих умовних операторів, які називаються аплетами. Аплет ініціюється змінами, які відбуваються в інших веб-сервісах, таких як Gmail, Facebook, Telegram, Instagram або Pinterest. Наприклад, аплет може наді...

Make

Make

make.com

Make дозволяє проектувати, створювати й автоматизувати будь-що – від завдань і робочих процесів до програм і систем – кількома клацаннями миші. Раніше Інтегромат.

RapidAPI

RapidAPI

rapidapi.com

RapidAPI — це центр API, який допомагає розробникам знаходити та підключатися безпосередньо до найпопулярніших у світі API, а також керувати своїми власними API з одного централізованого місця.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.

Aspose

Aspose

aspose.app

Програми міжплатформного формату файлів. Онлайн-обробка файлів для форматів PDF, Word, Excel, PowerPoint, Visio, Project, OneNote, OpenOffice, CAD, 3D.

CodeCanyon

CodeCanyon

codecanyon.net

Тисячі коду, сценаріїв і плагінів для кожної збірки веб-сайту. Вибирайте плагіни електронної комерції, шаблони мобільних додатків, PHP, Bootstrap тощо на будь-який бюджет, розроблені найкращими розробниками світу.

Diffbot

Diffbot

diffbot.com

Веб-дані без веб-скопіювання. Запитуйте трильйон фрагментів підключеного вмісту в Інтернеті або витягуйте їх за запитом за допомогою Diffbot.

APILayer

APILayer

apilayer.com

Безпроблемний API Marketplace Розширюйте можливості свого додатка, не турбуючись про масштабованість і стабільність.

Pusher

Pusher

pusher.com

Забезпечення роботи в реальному часі для мобільних пристроїв і Інтернету. Двонаправлені API, які є гнучкими, масштабованими та простими у використанні. Ми створюємо та підтримуємо складну інфраструктуру обміну повідомленнями, щоб ви могли швидко створювати функції в реальному часі, необхідні вашим ...

Blockspring

Blockspring

blockspring.com

Швидко створюйте та збагачуйте списки потенційних клієнтів за допомогою нової програми Blockspring для продажу та найму персоналу.

Celigo EU

Celigo EU

celigo.com

Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...

Celigo US

Celigo US

celigo.com

Celigo — це сучасний iPaaS, який люблять як бізнес-користувачі, так і розробники, спеціально створений для критично важливих процесів із такими інструментами, як ШІ під час виконання та готові інтеграції, призначені для вирішення найбільших проблем інтеграції. Це робить Celigo незрівнянно легшим в о...

Blobr

Blobr

blobr.io

Blobr — це портал для розробників, який перетворює більше та збільшує продажі. З Blobr: - розповсюджуйте API на ваших умовах, вирішуючи умови доступу та моделі монетизації; - забезпечте незабутні враження, надавши доступ до компактного інтерфейсу з документами, фрагментами коду тощо, - зрозумійте св...

Choreo

Choreo

choreo.dev

Choreo — це внутрішня платформа для розробників як сервіс, призначений для прискорення створення цифрового досвіду. За допомогою Choreo ви можете без особливих зусиль створювати, розгортати, контролювати та керувати своїми рідними хмарними програмами. Choreo дозволяє розробникам зосередитися на своє...

Cyclr

Cyclr

cyclr.com

Cyclr — це вбудована технологія інтеграції для платформ і програм SaaS. Надання повного рішення для задоволення потреб інтеграції ваших клієнтів. Усе нативно з вашої програми.

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