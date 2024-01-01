Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «DATABASICS» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є достатньо гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.

Вебсайт: data-basics.com

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