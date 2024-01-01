DATABASICS

DATABASICS

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Вебсайт: data-basics.com

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Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

У DATABASICS ми пропонуємо справді ефективне та ефективне рішення для управління часом, яке є достатньо гнучким для всіх типів співробітників, але досить простим для будь-кого.
Категорії:
Productivity
Програмне забезпечення для управління витратами

Вебсайт: data-basics.com

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Альтернативи

Workday

Workday

workday.com

Xero

Xero

xero.com

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paycom

Paycom

paycom.com

FreshBooks

FreshBooks

freshbooks.com

Rippling

Rippling

rippling.com

Paychex

Paychex

paychex.com

Mercury

Mercury

mercury.com

Zoho Expense

Zoho Expense

zoho.com

Bullhorn

Bullhorn

bullhorn.com

Deskera

Deskera

deskera.com

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Qonto

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Soverin

Soverin

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TeleCMI

telecmi.com

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MODLR

modlr.co

Kommute

Kommute

kommute.com

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SmartTask

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Pipedrive

pipedrive.com

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