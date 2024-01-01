Альтернативи - Data Virtuality
CData Connect Cloud
cdata.com
Ваша організація залежить від ділових і операційних даних у режимі реального часу, щоб надати практичну інформацію та стимулювати зростання. CData Connect — це відсутня ланка у вашому ланцюжку створення вартості даних. CData Connect дозволяє користувачам підключатися до даних з будь-якої хмарної про...
Denodo
denodo.com
Ми дозволяємо організаціям підключатися до всіх своїх даних у режимі реального часу. Denodo є лідером у створенні логічної структури даних на основі віртуалізації даних, що забезпечує доступ до даних, керування даними та можливості доставки в найширшому діапазоні джерел корпоративних, хмарних, велик...