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Альтернативи - Data Virtuality

CData Connect Cloud

CData Connect Cloud

cdata.com

Ваша організація залежить від ділових і операційних даних у режимі реального часу, щоб надати практичну інформацію та стимулювати зростання. CData Connect — це відсутня ланка у вашому ланцюжку створення вартості даних. CData Connect дозволяє користувачам підключатися до даних з будь-якої хмарної про...

Denodo

Denodo

denodo.com

Ми дозволяємо організаціям підключатися до всіх своїх даних у режимі реального часу. Denodo є лідером у створенні логічної структури даних на основі віртуалізації даних, що забезпечує доступ до даних, керування даними та можливості доставки в найширшому діапазоні джерел корпоративних, хмарних, велик...

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