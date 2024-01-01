Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Data Goat» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Data Goat — це орієнтований на Webflow інструмент аналітики, доступний у Webflow Designer. Він з’єднує сайт Webflow із GA4, дозволяючи користувачам відстежувати клацання вихідних посилань, клацання сайтів, надсилання форм, типи публікацій і спеціальні події. Користувачі також можуть отримати уявлення про стандартну аналітику, включаючи кількість відвідувань, кількість користувачів, джерело трафіку, демографічні показники тощо.

Вебсайт: datagoat.co

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