Data Goat

Data Goat

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Вебсайт: datagoat.co

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Data Goat — це орієнтований на Webflow інструмент аналітики, доступний у Webflow Designer. Він з’єднує сайт Webflow із GA4, дозволяючи користувачам відстежувати клацання вихідних посилань, клацання сайтів, надсилання форм, типи публікацій і спеціальні події. Користувачі також можуть отримати уявлення про стандартну аналітику, включаючи кількість відвідувань, кількість користувачів, джерело трафіку, демографічні показники тощо.

Вебсайт: datagoat.co

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