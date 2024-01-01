Dasha.AI — це передова платформа для розробки ультрареалістичних розмовних агентів ШІ для використання в різноманітних програмах. Він має на меті надати компаніям можливість створювати голосові та текстові агенти ШІ, здатні виконувати реальні завдання. Їх можна інтегрувати в програми для розширення різних процесів, таких як продажі, взаємодія з клієнтами та автоматизація. Крім того, Dasha.AI схвалює ультраприродну розмову, яка ефективно відтворює людську взаємодію, що включає в себе такі функції, як наднизький час відповіді затримки, ультрареалістичний синтез голосу та власні методи підказок, які сприяють реалістичному діалогу. Платформа представляє DashaScript, власну мову програмування агентів для неперевершених налаштувань і гнучкості, що дає розробникам можливість створювати агентів штучного інтелекту, які можуть справлятися зі складними сценаріями викликів і динамічно адаптуватися на основі сегментів клієнтів. Нарешті, Dasha.AI надає платформу білих міток, яка дає розробникам змогу створювати специфічні для галузі продукти та дозволяє користувачам створювати та керувати агентами ШІ без програмування. Це особливо корисно, оскільки клієнти можуть зосередитися на розробці інтуїтивно зрозумілих інтерфейсів користувача та досвіду, тоді як Dasha.AI піклується про складну серверну обробку та керування.

Вебсайт: dasha.ai

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