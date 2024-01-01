Daily Titan

Daily Titan

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Вебсайт: dailytitan.com

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Daily Titan — це незалежний студентський голос штату Каліфорнія Фуллертон. The Daily Titan — це незалежне від редакції студентське видання, веб-сайт і присутність у соціальних мережах, які друкуються щопонеділка протягом навчального року та щодня оновлюються онлайн. Він працює незалежно від Associated Students Inc., Каліфорнійський державний університет, Фуллертон; коледж зв'язку; адміністрація Університету штату Каліфорнія, Фуллертон; і Університет штату Каліфорнія.

Вебсайт: dailytitan.com

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