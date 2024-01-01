Daily Iowan

Daily Iowan

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Вебсайт: dailyiowan.com

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The Daily Iowan — незалежна студентська газета з тиражем 6500 примірників, яка обслуговує громаду Айова-Сіті та Університету Айови. Протягом 2020–2021 навчального року The Daily Iowan перейшла від щоденного друку до випуску друкованого видання газети двічі на тиждень і щоденної публікації історій онлайн.

Вебсайт: dailyiowan.com

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