Альтернативи - Dagster
GitHub
github.com
GitHub, Inc. — американська багатонаціональна корпорація, яка надає хостинг для розробки програмного забезпечення та контролю версій за допомогою Git. Він пропонує функції розподіленого контролю версій і керування вихідним кодом (SCM) Git, а також власні функції. Він забезпечує контроль доступу та к...
Replit
replit.com
Repl.it — це стартап із Сан-Франциско та онлайн-IDE (інтегроване середовище розробки). Його назва походить від абревіатури REPL, що означає «цикл читання–оцінки–друку». Сервіс створили йорданський програміст Амджад Масад і йорданський дизайнер Хая Одех у 2016 році. Repl.it дозволяє користувачам писа...
GitLab
gitlab.com
GitLab — це веб-інструмент життєвого циклу DevOps, який надає менеджер сховища Git, що забезпечує вікі, відстеження проблем і функції безперервної інтеграції та розгортання, використовуючи ліцензію з відкритим кодом, розроблену GitLab Inc. Програмне забезпечення створено українським розробником Дмит...
Azure DevOps
azure.com
Плануйте розумніше, краще співпрацюйте та надсилайте швидше за допомогою служб Azure DevOps Services, раніше відомих як Visual Studio Team Services. Отримайте гнучкі інструменти, CI/CD тощо.
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean, Inc. – американський постачальник хмарної інфраструктури зі штаб-квартирою в Нью-Йорку з центрами обробки даних по всьому світу. DigitalOcean надає розробникам хмарні сервіси, які допомагають розгортати та масштабувати програми, що працюють одночасно на кількох комп’ютерах. Станом на с...
Netlify
netlify.com
Netlify – це компанія хмарних обчислень із Сан-Франциско, яка пропонує хостинг і безсерверні серверні послуги для веб-додатків і статичних веб-сайтів. Його функції включають безперервне розгортання з Git через Netlify Edge, інфраструктуру глобальної мережі доставки додатків компанії, безсерверну об...
Vercel
vercel.com
Розгортайте веб-проекти з найкращим досвідом інтерфейсу розробника та найвищою продуктивністю кінцевого користувача.
Heroku
heroku.com
Heroku — це хмарна платформа як послуга (PaaS), що підтримує кілька мов програмування. Heroku, одна з перших хмарних платформ, розробляється з червня 2007 року, коли вона підтримувала лише мову програмування Ruby, але тепер підтримує Java, Node.js, Scala, Clojure, Python, PHP і Go. З цієї причини He...
Zoho Creator
zoho.com
Для Творця в тобі. Будувати. Інтегрувати. Розширити. Майбутнє роботи — це цифрове, і підприємства будь-якого розміру повинні швидко трансформуватися. Zoho Creator — це платформа з низьким вмістом коду, яка дає вам можливість зробити перехід швидким, безпечним і плавним — незалежно від складності ва...
Gitpod
gitpod.io
Gitpod спрощує робочі процеси розробників, надаючи готові середовища спільної розробки у вашому браузері на основі VS Code.
CircleCI
circleci.com
Отримайте найкращу безперервну інтеграцію та платформу доставки для Linux, macOS і Android, у хмарі або самостійно.
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
Розміщуйте, запускайте та кодуйте Python у хмарі! Почніть роботу безкоштовно. Наш базовий план надає вам доступ до машин із уже встановленим повним середовищем Python. Ви можете розробити та розмістити свій веб-сайт або будь-який інший код безпосередньо зі свого браузера, не встановлюючи програмне ...
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow дозволяє працівникам працювати так, як вони хочуть, а не так, як їм наказує програмне забезпечення. І клієнти можуть отримати те, що їм потрібно, коли їм це потрібно.
Glitch
glitch.com
Прості, потужні, безкоштовні інструменти для створення та використання мільйонів програм.
Plesk
plesk.com
Plesk — це єдина панель керування веб-хостингом, яка вам знадобиться для створення, захисту та запуску веб-сайтів і програм у хмарі! Отримайте платформу хостингу Plesk!
Jenkins
jenkins.io
Провідний сервер автоматизації з відкритим кодом Jenkins надає сотні плагінів для підтримки створення, розгортання та автоматизації будь-якого проекту.
Bitrise
bitrise.io
Безперервна інтеграція та доставка, розроблені для мобільних пристроїв: автоматизуйте збірки, тестування та розгортання iOS і Android від вашої першої інсталяції до мільйонної.
Render
render.com
Render — це єдина хмара для створення та запуску всіх ваших програм і веб-сайтів із безкоштовним SSL, глобальним CDN, приватними мережами та автоматичним розгортанням від Git.
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Відкривайте нові землі з найпростішою безсерверною платформою. Catalyst — це високомасштабована безсерверна платформа, яка дозволяє розробникам створювати та розгортати рішення світового класу без керування серверами.
IBM Cloud
ibm.com
Хмарні обчислення IBM — це набір хмарних обчислювальних послуг для бізнесу, які пропонуються інформаційно-технологічною компанією IBM. Почніть будувати негайно, використовуючи понад 190 унікальних сервісів.
Buddy
buddy.works
Отримайте найпотужнішу та просту в налаштуванні платформу безперервної інтеграції та доставки.
Kinsta
kinsta.com
Увійдіть на інформаційну панель MyKinsta та керуйте своїми сайтами WordPress, розміщеними на Kinsta.
Exotel
exotel.com
Найнадійніша хмарна комунікаційна компанія, яка надає найкращі у своєму класі API для голосу, повідомлень і перевірки користувачів. Рішення включають маскування номерів, IVRS, хмарну АТС, віртуальні телефонні номери, програмне забезпечення для дзвінків, SMS та автоматизацію дзвінків. Нам довіряють п...
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard – це приватна платформа, розташована в Сан-Франциско, штат Каліфорнія, як сервісна компанія, яка зосереджена на розгортанні й управлінні Ruby on Rails, PHP і Node.js.
Gearset
gearset.com
Повне рішення Salesforce DevOps. Єдина платформа, яка вам потрібна для неперевершеного успішного розгортання, безперервної доставки, автоматизованого тестування та резервного копіювання.
Koyeb
koyeb.com
Одна платформа, усі ваші послуги. Уніфікована платформа Koyeb дозволяє поєднувати мови, фреймворки та технології, які вам подобаються. Розгортайте будь-яку програму завдяки вбудованій підтримці популярних мов і вбудованому розгортанню контейнера Docker. Працюйте з низькою затримкою, чуйними веб-служ...
Northflank
northflank.com
Комплексна платформа розробника для створення та масштабування мікросервісів, завдань і керованих баз даних із потужним інтерфейсом користувача, API та CLI.
Timescale
timescale.com
Timescale Cloud: потужність і надійність TimescaleDB і PostgreSQL, розгорнутих у обраному вами хмарному провайдері з більшим контролем над тим, де зберігаються ваші дані.
Aiven
aiven.io
Повністю керована хмарна платформа даних Aiven з відкритим вихідним кодом дозволяє створювати конвеєри даних, про які ви завжди мріяли, менш ніж за 10 хвилин. На всіх основних хмарах всюди.
Back4App
back4app.com
Зберігайте та запитуйте реляційні дані в хмарі. Зробіть його доступним через GraphQL і REST за допомогою масштабованого бекенда з відкритим кодом.