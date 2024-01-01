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Dagsavisen — це смілива, серйозна та віддана газета, яка дає вам важливі новини, які не лише розповідаються, але й пояснюються та коментуються.

Вебсайт: dagsavisen.no

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