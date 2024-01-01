Daft Art — це інструмент на основі штучного інтелекту, який дозволяє користувачам швидко та легко створювати високоякісні обкладинки альбомів. Він використовує продуману естетику та надає візуальні способи взаємодії з ШІ для створення стільки творів мистецтва, скільки потрібно, поки не буде досягнуто бажаного вигляду. Користувачі можуть налаштувати текст обкладинки, редагуючи назву альбому та ім’я виконавця, а остаточна обкладинка доставляється у форматі високої роздільної здатності з правильним співвідношенням сторін. Крім того, користувачі можуть попередньо переглянути ілюстрацію на реальному пристрої, перш ніж прийняти рішення про остаточний вигляд, і вона готова для завантаження на всі потокові платформи. Daft Art також надає зразки обкладинок, зроблених іншими художниками, щоб дати користувачам уявлення про те, як може виглядати кінцевий твір мистецтва. За допомогою Daft Art користувачі можуть створити витвір мистецтва, яким вони будуть пишатися.

Вебсайт: daftart.ai

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