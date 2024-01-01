Cyqur

Cyqur

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Вебсайт: cyqur.com

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Cyqur — це революційне рішення безпеки, розроблене Binarii Labs, яке забезпечує безпечне шифрування, фрагментацію та розповсюдження конфіденційних даних, таких як паролі та початкові фрази криптовалюти. Ключовою відмінністю Cyqur є те, що він не зберігає ваші дані, на відміну від інших служб керування паролями. Це дозволяє Cyqur пропонувати таку конкурентоспроможну ціну, забезпечуючи безпрецедентну безпеку завдяки шифруванню, фрагментації та розподіленому сховищу.

Вебсайт: cyqur.com

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