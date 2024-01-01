Cypress — це інструмент автоматизованого тестування, створений для сучасного Інтернету. Він забезпечує краще, швидше та надійніше тестування всього, що працює у браузері. Створений на основі абсолютно нової архітектури, Cypress працює в тому самому циклі виконання, що й програма, що тестується, і працює на будь-якому зовнішньому фреймворку чи веб-сайті. Програма Cypress із відкритим кодом особливо добре працює з сучасними фреймворками JavaScript. Cypress Cloud — це хостинг-сервіс, який об’єднує та застосовує потужні інтелектуальні дані з попередніх тестових запусків програми Cypress для підтримки кращих робочих процесів налагодження збоїв CI, аналітики набору тестів і можливостей інтелектуальної оркестровки CI, що покращує швидкість роботи розробника, одночасно знижуючи витрати на CI.

Вебсайт: cypress.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cypress». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.