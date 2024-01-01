Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cypher» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Банкінг, створений за допомогою примітивів on-chain для засновників і команд web3. Стайблкойни започаткували нову парадигму компаній і співробітників у всьому світі, які залучили капітал у USDC, а також платять своїм співробітникам у всьому світі в USDC. Для цих компаній і професіоналів фінансовий стек для управління витратами, виплат і бухгалтерського обліку має нові виклики, і Cypher вирішує їх.

Вебсайт: cypherhq.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Cypher». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.