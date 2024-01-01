Cypher

Cypher

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Вебсайт: cypherhq.io

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Банкінг, створений за допомогою примітивів on-chain для засновників і команд web3. Стайблкойни започаткували нову парадигму компаній і співробітників у всьому світі, які залучили капітал у USDC, а також платять своїм співробітникам у всьому світі в USDC. Для цих компаній і професіоналів фінансовий стек для управління витратами, виплат і бухгалтерського обліку має нові виклики, і Cypher вирішує їх.

Вебсайт: cypherhq.io

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