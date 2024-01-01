Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Cybersource» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

At Cybersource, we know payments. We helped kick start the eCommerce revolution in 1994 and haven’t looked back since. Through global reach, modern capabilities, and commerce insights, we create flexible, creative commerce solutions for everyday life—experiences that delight your customers and spur growth globally. All through the ease and simplicity of one digital platform to manage all your payment types, fraud strategies, and more. Knowing we are part of Visa and their security-obsessed standards, you can trust that your business is well taken care of—wherever it may go.

Вебсайт: cybersource.com

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