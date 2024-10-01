Альтернативи - CyberPanel
Xserver
xserver.ne.jp
Xserver (エックスサーバー) — відома японська веб-хостингова компанія, яка надає повний спектр послуг хостингу, реєстрації доменів і відповідних рішень. Він обслуговує окремих осіб, компанії та організації будь-якого розміру, пропонуючи надійні та багатофункціональні пакети хостингу для задоволення різномані...
Selectel
selectel.ru
Selectel пропонує комплексні рішення для бізнесу будь-якого розміру: від стартапів до транснаціональних корпорацій. ТОВ «Селектел» (рос. ООО «Селектел») — російський постачальник послуг хмарної інфраструктури та центрів обробки даних.
Wetopi
wetopi.com
Заощаджуйте час на розробці та розміщенні WordPress. За допомогою wetopi ви можете запускати доступні та точно налаштовані контейнерні машини WordPress без жодних інвестицій у системного адміністратора. Що ви отримуєте? – Завдяки контейнеризації ви отримуєте повну ізоляцію системи для кожного з ваши...
HostSailor
hostsailor.com
HostSailor — чудовий постачальник веб-хостингу, який пропонує ефективні плани. Дізнайтеся, чому тисячі людей довіряють нашим послугам для професійного ведення свого бізнесу
Ayphu
ayphu.com
Ayphu спрощує керування сервером для нетехнічних користувачів і нових стартапів, оптимізуючи витрати та захищаючи дані. Зосередьтеся на своєму успіху з Ayphu!
ZesleCP
zeslecp.com
ZesleCP — це легка, швидка та безпечна панель керування хостингом Linux (CentOS і Ubuntu). Легко керуйте своїм сервером і створюйте будь-який веб-сайт, як-от WordPress, кількома кліками.
owntag
owntag.eu
owntag — це простіше рішення для розміщення та запуску власного менеджера тегів Google на стороні сервера. Замість того, щоб турбуватися про складну хмарну інфраструктуру, пропустіть технічні накладні витрати та почніть шлях до додавання тегів на сервері одним клацанням миші. Ми використовуємо 100% ...